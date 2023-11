Le nouveau Dacia Duster bientôt révélé : premières images en fuite

Très attendu, le nouveau Dacia Duster devrait être révélé cette semaine. Et malheureusement pour Dacia, des images prévues pour la communication ont fuité avant la présentation officielle.

Très Duster, un peu Bigster également !

La troisième génération du Dacia Duster évolue fortement au niveau du style. Celui-ci avait été annoncé par le Bigster concept, et le résultat est effectivement dans l’esprit annoncé.

Ce nouveau Duster semble en imposer davantage, et fait oublier l’aspect low-cost des deux premières séries.

Du concept Bigster, le Duster 2024 a conservé un capot moteur body buildé, qui donne le ton. Le bouclier avant reprend aussi le même dessin, avec une partie principale noir mat et non couleur carrosserie. Les plus « gros » changements concernent la modification de la signature lumineuse. Les motifs présents dans la calandre ne sont plus illuminés, et les éléments à LED en Y des projecteurs sont nettement plus fins.

La troisième génération du Dacia Duster évolue en style

Vu de derrière, le nouveau Duster reprend là encore les nouveaux feux du concept car, qui se démarquent nettement de ceux du modèle sortant, qui semblaient inspirés d’un Jeep Renegade. Les feux sont contenus sur les ailes : cette conception en un bloc et l’absence d’un bandeau lumineux sur le hayon permettent d’économiser sur le coût de production par rapport à des rivaux vendus plus cher. On remarque aussi que le SUV n’est pas doté d’une antenne requin, mais d’une antenne souple, à l’ancienne.

Le style n’a pas fait les frais des économies nécessaires, avec par exemple des poignées de portes arrière cachées au niveau du vitrage. Un gimmick pas forcément pratique à l’usage, mais qui libère les flancs de poignées disgracieuses.

La présentation officielle devrait nous donner tous les détails techniques, que ce soit les motorisations proposées, ou encore les équipements de série attendus.

Basé sur la plateforme CMF-B de Renault, le Duster aura cette-fois ci droit à une motorisation hybride de 140 ch. Une première pour ce modèle toujours produit en Roumanie, aux pieds des Carpates, qui délaissera en revanche le diesel.

Rendez-vous demain, pour une présentation en détails de ce nouveau modèle, best-seller en herbe…

Le Dacia Duster 2024 en fuite