Bientôt une baisse de prix pour la Tesla Model Y en France ?

Tesla Model Y Midnight Cherry Red

Ce début d’année 2024 relance la question de la guerre des prix au niveau des voitures électriques. Et cette fois-ci, ce n’est pas Tesla qui était à la manoeuvre, mais Renault et Volkswagen qui viennent d’opérer des baisses de prix sur leurs modèles compacts. Le nouveau Renault Scénic E-TECH est compétitif avec un premier prix sous la barre des 40.000 euros, et Volkswagen a également revu à la baisse le prix de son ID.4. De son côté Tesla semble avoir lancé un début de réponse : dans certains pays européens, les prix du Model Y ont baissé. A suivre en France ?

La Belgique mieux lotie que la France…pour le moment

En Belgique, la Tesla Model Y Propulsion a vu son prix chuter sous la barre des 40.000 euros, sur des exemplaires en stock. Moins de 40.000 euros, avant déduction du bonus, voilà qui permet aux habitants des Flandres de pouvoir acheter un Model Y à 34990 euros bonus déduit.

Actuellement la situation en France est tout autre : les Model Y préconfigurés sont proposés à partir de 40990 euros, mais bonus de 5000 euros déduit. Ce qui veut dire qu’elles sont vendues par la marque à près de 46000 euros, soit 6000 euros de plus qu’en Belgique.

Il n’est pas impossible que Tesla se décide également à proposer des promotions sur le sol français. D’autant plus que les ventes de la marque risquent de chuter maintenant que le Model 3 n’est plus éligible au bonus écologique, après la mise en place des nouveaux critères environnementaux. Les commandes prises avant le 15 décembre et livrées le 15 mars ne sont pas concernées : le premier trimestre devrait donc rester florissant pour Tesla. Mais les acheteurs peuvent tout de même surveiller les prix : une baisse de prix pourrait se produire rapidement.

Notez également qu’un restyling du SUV électrique est prévu pour la mi-2024, qui devrait se traduire par de nombreuses évolutions. Entre une baisse de prix et un facelift, pour acheter un Model Y, il devient presque urgent d’attendre…Si les carnets de commande se vident, Tesla sera bien forcé de réagir.