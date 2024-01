La Lancia Ypsilon à nouveau en fuite, mais à sec

Fin 2023, Lancia n’avait pas eu de chance : un exemplaire de pré-série de sa nouvelle Ypsilon a été dérobé dans un camion, en Franche-Comté, qui se rendait au centre d’essais Stellantis de Belchamp. Le véhicule a finalement été retrouvé peu de temps après, dans le canal de Montbéliard. La voiture a alors été immortalisée par un journaliste de l’Est Républicain lors de sa sortie de l’eau, intervenant au départ sur ce simple fait divers. Cette fois-ci, c’est une nouvelle Lancia Ypsilon qui a été surprise dans des circonstances plus classiques avant une présentation : le tournage d’une séquence vidéo, sans doute destinée à une future publicité.

Une Lancia Ypsilon proche de la Peugeot 208

Cette image nous montre donc parfaitement l’arrière de cette nouvelle génération d’Ypsilon, qui devrait être présentée officiellement au plus tard en février. En sachant que la carrosserie a désormais été dévoilée sous tous les angles ! Impossible pour cette italienne de cacher ses similitudes avec la 208, avec laquelle elle partage ses soubassements et sa motorisation. Les proportions extérieurs sont similaires, les rétroviseurs identiques, et les protections noir laqué des passages de roues rappellent aussi la 208 GT. La partie arrière se démarque ici par ses feu en forme de cercle, directement inspirés de la Stratos et des derniers concept-cars de la marque.

Entre les feux arrière, le bandeau noir met en avant le lettrage LANCIA : il faut que la marque se mette en avant pour son grand retour sur les marchés européens. A l’avant, le design est également très distinct de celui d’une 208, et c’est tant mieux. Les designers ont aussi pu se démarquer avec des poignées de portes arrière cachées dans les montants, comme sur une Clio.

Comme la petite Peugeot, la nouvelle Lancia sera elle aussi proposée en thermique et en électrique. Elle devrait logiquement se focaliser en thermique sur les nouvelles motorisations hybrides 100 ch et 136 ch, avec boite électrifiée e-DCS6. Son lancement sera certainement tout d’abord effectué en 100 % électrique, pour montrer le virage pris par la marque. A terme, une version HF est même attendue : elle pourrait récupérer le travail fait par Sellantis Motorsport et Abarth pour le futur 600e, annoncé récemment à 240 ch.