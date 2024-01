Volkswagen ID.2 X : le SUV qui se profile pour 2026 – illustration : Kolesa

L’offensive électrique de Volkswagen est loin d’être terminée : la marque allemande développe en effet des modèles plus accessibles. En mars 2023, le concept car ID.2 all nous a montré ce que donnerait l’équivalent de la Polo en électrique. Cette citadine de segment B était annoncée pour 2024, mais elle vient depuis peu d’être retardée à 2025. Une déclinaison crossover de ce modèle est attendu, un SUV ID.2 illustré ici par le site Kolesa. Un modèle qui viendra concurrencer de nombreux modèles : Peugeot e-2008, Fiat 600e, Jeep Avenger, mais aussi les futurs Alfa Romeo Milano et Renault 4.

Ce que l’on sait déjà sur ce futur crossover électrique

Techniquement, ce nouveau SUV reposera sur une plate-forme MEB Entry, une version modifiée de la plate-forme MEB des ID.3, ID.4, ID.7…Sa spécificité est notamment d’en faire une traction avant, et non une propulsion arrière. Plusieurs motorisations devraient être proposées, avec des puissances modestes en entrée de gamme, et survitaminées pour une déclinaison type GTI. Une puissance de 226 ch a déjà été annoncée pour l’ID.2 berline, avec des chronos sympathiques.

Ci-dessous, la silhouette dévoilée officiellement par Volkswagen, qui nous montre les proportions de son futur SUV urbain. Les roues sont repoussées aux quatre coins, et l’aile arrière est marqué par des motifs directement incrustés sur la partie tôlée. On notera aussi des passages de roues marqués, un gimmick indispensable sur un crossover !

Visuellement, cette illustration semble assez crédible avec une réinterprétation des volumes de l’ID.2 all, et une face avant qui rappelle la gamme ID actuelle. A l’image par exemple des blocs optiques, reliés par un fin bandeau lumineux. Les détails sont ici soignés, avec de nombreux éléments habillés en noir brillant, et des jantes bi-ton. Il est probable que l’arrière soit assez classique, avec un bandeau lumineux en continu juste interrompu par le logo Volkswagen. Celui-ci pourrait d’ailleurs être lumineux, la législation l’autorise.

Si l’ID.2 berline arrive en 2025, il est probable que ce nouveau modèle ne soit pas disponible avant 2026. Destiné à remplacer les Taigo et T-Cross, il sera certainement appelé Volkswagen ID.2X. Du côté des prix, si Volkswagen vise les 25000 euros pour l’ID.2, il faut s’attendre au moins à 28000 euros voire plus pour ce crossover qui sera plus long et plus habitable.

D’ici deux ans, on imagine que Volkswagen nous présentera un concept car qui préfigure ce prochain modèle. Ce qui devrait donc être le cas au plus tard l’année prochaine…

Le profil du futur crossover électrique Volkswagen