Les prix et la gamme de la nouvelle Lancia Ypsilon 2024

Lancia Ypsilon 2024

La nouvelle Lancia Ypsilon vient d’être révélée en version sportive et rallye, avec l’Ypsilon HF annoncée pour juin 2025. Et en attendant cette déclinaison électrique de 240 ch, la gamme classique arrive au catalogue et nous dévoile ses tarifs.

Des prix à partir de 24500 euros

Si Lancia a prévu de passer sur une gamme 100 % électrique dès 2028, pour l’heure la nouvelle Ypsilon sera proposée en électrique mais également en thermique.

La petite Lancia s’offre ainsi les services du dernier bloc MHEV 48V de 100 ch qu’on retrouve sur la plupart des modèles du segment B de Stellantis, de l’Opel Corsa à la Jeep Avenger. Cette motorisation lui permet d’être abordable, à partir de 24500 euros avec la finition de base Ypsilon.

En entrée de gamme l’équipement de série comprend : roues 16″, phares avant automatiques full LED, feux arrière Stratos, système d’infodivertissement SALA avec écran de 10,25″, instrumentation numérique de 10,25″, table basse, Android Auto et Apple Car Play sans fil, climatisation automatique, feux de croisement automatiques, démarrage sans clé, avertisseur de sortie de voie, radars arrière…L’équipement est déjà complet, manquent surtout les jantes alliage.

MHEV 100 ch Ypsilon : 24 500 €

MHEV 100 ch LX : 27 500 €

MHEV 100 ch Cassina : 28 000 €

Deux autres finitions sont proposées, la version supérieure LX et l’édition de lancement Cassina, à seulement 500 euros de plus que la version LX. Attention car il s’agit d’une édition limitée à 1906 exemplaires, et comme elle a été ouverte à la commande en Italie bien avant la France, elle devrait rapidement s’écouler…

En version LX, pour 3000 euros de plus voici l’équipement proposé : jantes alliage diamantées 17″, passages de roues noir brillant, vitres arrières surteintées, sièges premium avec sellerie velours, recharge sans fil des smartphones. A cela la version Cassina ajoute le siège conducteur électrique et massant, les sièges avant chauffants, la table basse Cassina, la sellerie en velours bleu…

Ces trois niveaux sont aussi proposés en électrique, avec la motorisation de 156 ch exclusivement, contrairement à la Peugeot e-208, sa cousine, proposée à la fois en 136 et 156 ch.

BEV 156 ch Ypsilon : 34 800 €

BEV 156 ch LX : 37 800 €

BEV 156 h Cassina : 39 500 €

Les prix catalogue en électrique vont de 34800 à 39500 euros, avant déduction du bonus écologique de 4000 euros en France.

Il faudra toutefois encore s’armer de patience, puisque les commandes en France n’ont pas encore ouvert. Ce sera le cas à l’automne prochain !