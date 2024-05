Audi Q6 e-tron Performance : la version plus abordable arrive

Audi Q6 e-tron Performance

Audi décline une nouvelle version de son SUV électrique, et cette fois-ci, c’est la nouvelle variante à propulsion arrière de la Q6 e-tron qui fait son entrée sur le marché. Présentée comme l’Audi Q6 e-tron Performance, cette version promet de combiner puissance, autonomie et un prix plus abordable.

Des performances qui restent élevées

Sous le capot de cette nouvelle Audi Q6 e-tron performance, on trouve un moteur synchrone à aimant permanent (PSM) qui délivre une puissance de 240 kW, soit 326 chevaux. En clair, ce SUV vous propulse de 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes.

L’une des grandes forces de cette Q6 e-tron performance, c’est son autonomie. Grâce à une batterie de 100 kWh (94,9 kWh net), elle peut parcourir jusqu’à 639 kilomètres selon la norme WLTP. Cela signifie que vous pouvez dire adieu à l’angoisse de la recharge fréquente. Et si jamais vous êtes pressé, sachez que 10 petites minutes sur une borne de recharge rapide suffisent pour récupérer 260 kilomètres d’autonomie. Pratique, non ?

Le prix de cette nouvelle version Q6 e-tron Performance

Mais parlons argent. Cette nouvelle variante est proposée à partir de 77 400 euros, ce qui la rend plus accessible que ses grandes sœurs, l’Audi Q6 e-tron quattro (à partir de 83 450 euros ) et l’Audi SQ6 e-tron (dès 99 870 euros ). En d’autres termes, l’Audi Q6 e-tron performance offre une entrée de gamme plus abordable sans sacrifier les performances ou l’autonomie.

Bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà conquis : les commandes sont ouvertes, et les premières livraisons sont attendues pour le troisième trimestre de cette année. Les versions Quattro et SQ6 e-tron arriveront chez les clients dès la fin juillet. Et ce n’est pas tout ! Audi prévoit aussi de lancer une version avec une batterie plus petite de 83 kWh, ce qui devrait encore baisser le ticket d’entrée. Sans oublier l’arrivée d’une version coupé, l’Audi Q6 e-tron Sportback, et une future RS Q6 e-tron pour ceux qui en veulent toujours plus.

