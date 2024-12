Voici à quoi pourrait ressembler la Volkswagen Polo restylée de 2026

Volkswagen Polo restylée de 2026 – illustration : Kolesa

Volkswagen doit adapter sa stratégie à l’évolution du marché automobile, et ce n’est pas une mince affaire. Alors que le passage au tout électrique s’avère plus lent que prévu, il n’est pas possible d’envisager que le segment B repose pour Volkswagen sur la seule « ID.2 ». La marque allemande a donc prévu de prolonger la carrière de sa Polo, avec un restyling supplémentaire !

Des airs de Golf pour la Polo 2026

En complément de la future citadine électrique dérivée du concept ID.2all, Volkswagen va donc revoir sa copie pour la Polo thermique. Esthétiquement, la face avant bénéficie ici d’un style renouvelé, en partie inspiré de la dernière mouture de la Golf. Blocs optiques et bouclier sont redessinés, sans pour autant que le résultat soit révolutionnaire. On espère que les designers Volkswagen se lâcheront un peu plus…

L’arrière évolue de son côté subtilement, avec des retouches au niveau des feux arrière et un bouclier redessiné.

Ce facelift devrait aussi s’accompagner de nouveaux coloris et de nouvelles jantes alliage, pour apporter un peu plus de fraicheur à l’ensemble.

Volkswagen Polo restylée de 2026 – illustration : Kolesa

Quelles évolutions techniques pour la Polo 2026 ?

Actuellement la Polo est proposée avec des blocs essence allant de 80 à 116 ch, et ne profite pas de l’hybridation. ( lire notre essai de la Volkswagen Polo TSI 95 )

Volkswagen devrait généraliser l’hybridation légère sur toutes les propositions, en revanche il serait étonnant que la petite Polo passe à l’hybridation rechargeable. L’assouplissement des normes Euro 7 qui devrait initialement avoir la peau de la citadine allemande, permet désormais d’avoir de nouvelles ambitions. Le constructeur allemand plancherait donc sur des motorisations full hybrides, plus économiques que les moteurs e TSI actuels proposés sur la Golf. En toute logique, la Polo 2026 devrait pouvoir en bénéficier, ce qui lui permettra de lutter avec les Toyota Yaris Hybrid et Renault Clio E-TECH. Il était temps !

Un restyling bienvenu

La longue carrière de la Polo 6 va donc durer encore davantage, mais l’arrivée de nouvelles technologies devrait lui permettre de se remettre au goût du jour. Cette citadine permettra ainsi de conserver un prix d’appel plus attractif que celui d’un T-Cross ou d’une Golf, et même d’une ID.2.