Volkswagen ID. Polo GTI : les commandes sont ouvertes à 41 450 €

Volkswagen ID. Polo GTI

Volkswagen ouvre les commandes de sa première GTI 100 % électrique. Affichée à 41 450 € en France, l’ID. Polo GTI marque une nouvelle étape pour le label sportif de la marque, qui abandonne ici le moteur thermique au profit d’une motorisation électrique de 226 ch. Reste à voir si les amateurs de GTI accepteront de payer ce prix pour une petite sportive sans moteur essence.

Un tarif de 41 450 € pour la première GTI électrique

Les commandes de la Volkswagen ID. Polo GTI sont ouvertes depuis le jeudi 8 octobre 2026. Son prix de départ est fixé à 41 450 € sur le marché français. La marque place donc sa petite sportive électrique à un niveau tarifaire qui dépasse celui d’une citadine polyvalente classique, même si la comparaison avec une Polo GTI thermique n’a désormais plus vraiment de sens sur le plan technique.

Volkswagen mise sur une formule différente : une voiture compacte, une puissance de 226 ch et une transmission aux roues avant. Le couple atteint 290 Nm, tandis que le 0 à 100 km/h est annoncé en 6,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 190 km/h, bridée, ce qui ne plaira pas forcément à la clientèle allemande.

Le prix reste le point central de cette annonce. À 41 450 €, l’ID. Polo GTI ne s’adresse pas uniquement à ceux qui cherchent une citadine électrique pour leurs déplacements quotidiens. Elle vise aussi les conducteurs qui veulent conserver une voiture au tempérament sportif, sans renoncer à une motorisation électrique.

Volkswagen ID. Polo GTI

Une GTI qui doit encore convaincre les puristes

Volkswagen ne se contente pas d’apposer le badge GTI sur une ID. Polo plus puissante. Le constructeur annonce un différentiel avant à commande électronique, une direction progressive et une suspension adaptative Sport DCC. Un mode de conduite spécifique doit aussi permettre de retrouver une partie du caractère attendu d’une GTI.

Reste une question : le sigle GTI conservera-t-il la même valeur auprès des passionnés avec une motorisation électrique ? Les performances sont là sur le papier, mais le comportement sur route, les sensations de conduite et le travail réalisé sur le châssis compteront autant que les chiffres.

Cette première GTI électrique constitue un changement important pour Volkswagen. La marque conserve son appellation sportive historique, mais elle doit désormais démontrer qu’elle peut la faire vivre sans moteur thermique.

Volkswagen ID. Polo GTI

Les commandes sont ouvertes, les premières attentes aussi

Avec un prix annoncé à 41 450 €, l’ID. Polo GTI entre sur le marché avec un positionnement ambitieux. Volkswagen ne cherche pas seulement à électrifier sa citadine : le constructeur veut aussi montrer que ses modèles sportifs peuvent continuer à exister dans sa nouvelle gamme électrique.

Le tarif et les performances sont connus. Il faudra maintenant juger la voiture sur la route, mais aussi observer l’accueil réservé à cette première GTI électrique par une clientèle pour laquelle le moteur et les sensations mécaniques ont longtemps fait partie de l’expérience. Un défi également relevé par la nouvelle Peugeot e-208 GTI, l’une de ses principales concurrentes en Europe.

Volkswagen ID. Polo GTI