Coronavirus : fermeture des usines européennes

L’usine Fiat de Melfi

En pleine épidémie de Coronavirus, les usines automobiles européennes vont fermer les unes après les autres. Ce lundi 16 mars, de nombreux constructeurs ont fait des annonces dans la matinée.

Cette vague a commencé en Italie, le pays le plus impacté par l’épidémie, avec la fermeture des usines Lamborghini et Ferrari. FCA Fiat Chrysler a également fermé ses usines italiennes, ainsi que les usines situées en Serbie et en Pologne. Pour les marques italiennes, la fermeture a été décrétée dans un premier temps jusqu’au 27 mars. Les chances de reconduction sont toutefois très élevées au vu de la situation actuelles dans le pays.

En France, Michelin a également annoncé l’arrêt de la fermeture de son usine de Cholet ce lundi à 13h, pour une semaine.

PSA a déclaré à son tour la fermeture de l’ensemble de ses sites de production situés en France. A Sochaux, la production sera stoppée demain matin mardi 17 mars, à 5H. A Mulhouse, ce sera dès aujourd’hui.

Il s’agit pour les entreprises d’éviter la contagion au sein même de leurs usines, ce qui semble inévitable en cas de maintien d’activité. La CGT a ainsi demandé la fermeture de l’usine Renault de Cléon après la suspicion de deux cas de Coronavirus.

La production automobile souffrira également d’une demande en forte baisse. En Chine, Volkswagen a ainsi annoncé avoir une baisse de ses ventes de 75 % sur les deux premiers mois de l’année.

Les marchés financiers ont ouvert ce matin avec des résultats logiquement en très forte baisse. Qu’attendent les responsables politiques pour les fermer ? La crise du Coronavirus se prolongera sur une terrible crise économique, dont le monde mettra un certain temps à se remettre.