BMW Concept i4 : elle arrive en 2021 !

BMW Concept i4

BMW aura été plus en avance que de nombreuses marques avec les modèles i3 et i8. Et si la sportive i8 s’arrête cette année sans passer la relève à une descendante, la gamme BMW i va s’étendre avec de nouveaux modèles plus accessibles. En plus du SUV électrifié iX3, une toute nouvelle i4 va voir le jour en 2021. Cette i4 concept préfigure de près le futur modèle de série, dans la veine de la future Série 4 Gran Coupé. BMW a cette fois-ci choisi une carrosserie coupé 4 portes pour son nouveau modèle électrique : nettement plus glamour que le design urbain d’une i3.

La face avant de ce concept présente un double haricot de grandes dimensions, mais pas aussi large que sur un SUV X7. Cette calandre fermée ne sert pas au refroidissement mais accueille les nombreux capteurs nécessaires aux système d’aide à la conduite. Ce concept i4 en profite pour mettre en avant le tout nouveau logo BMW.

Cette future BMW i4 devrait constituer une très belle offre dans les voitures électriques de luxe. Sa batterie très compacte de 80 kW lui assure une autonomie de 600 km en cycle WLTP. Au passage, précisons son poids de 550 kg.

Côté moteur, le moteur électrique est comparé par BMW à un V8 thermique ! Il faut dire qu’il peut développer jusqu’à 390 kW, soit 530 ch. Cela autorise des performances de sportive avec un 0 à 100 km/h effectué en tout juste 4 secondes. La vitesse maxi devrait être proche des 200 km/h, de quoi assurer quelques pointes de vitesse sur autobahn.

Le constructeur allemand fabriquera son i4 dans l’usine de Munich, avec un investissement de 200 millions d’euros pour adapter les outils de production.

Des voitures électriques avec un tel style et une telle puissance, on en redemande !

