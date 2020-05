Volkswagen arrête la Polo GTI

Volkswagen Polo GTI 2018

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de petites sportives : Volkswagen arrête la production de sa Polo GTI. Il s’agit pourtant d’une nouvelle génération apparue seulement en 2018 ! Mais avec un moteur 2.0 TSI de 200 ch, cette petite sportive est homologuée à 159 g de rejets de CO2…Un chiffre peu compatible avec la nécessité pour les constructeurs d’abaisser la moyenne par voiture de leurs rejets à tout juste 95 g, et ce au 1er janvier 2021. Au-delà, les constructeurs devront payer des amendes.

Mais Volkswagen ne s’attarde pas non plus sur le manque de succès de sa Polo GTI, vendue à seulement 1315 exemplaires en France l’année passée. Car non seulement la demande n’est pas très élevée, mais les fameux rejets de CO2 engendrent des montants de malus de plus en plus élevés qui ont de quoi décourager les acheteurs potentiels. Les passionnés peuvent alors préférer s’offrir une sportive d’occasion comme voiture du dimanche…

La catégorie des petites sportives est de plus en plus restreinte, avec la disparition de la Clio R.S, mais aussi de la DS 3 R, de la Corsa OPC ou de la 208 GTI. Il s’agit donc d’une tendance partagée par de nombreux constructeurs, qui choisissent chez les généralistes de se concentrer sur les compactes sportives de 300 ch. Mais malheureusement, celles-ci sont de plus en plus chères, il sera bientôt impossible de trouver une sportive à moins de 45.000 euros.