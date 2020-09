Renault Arkana RS Line : il viendra en France

Renault Arkana RS Line

Au départ prévu pour la Russie, le SUV coupé Renault Arkana aura finalement droit au marché européen. Il sera proposé en France au deuxième semestre 2021, avec une seule finition RS Line. Les acheteurs auront en revanche le choix entre trois moteurs : les blocs essence TCe 140 et TCe 160, et la version hybride E-TECH de 140 ch.

Son arrivée sur le marché en fait le tout premier SUV coupé d’un constructeur généraliste. Et ce ne sera sans doute pas le dernier !

Mais si sa longueur est proche du Kadjar, l’Arkana repose sur une plate-forme de Captur rallongée. Il est donc différent de l’Arkana russe, qui lui se contente des soubassements du Duster ! De ce fait, l’Arkana français ne sera pas proposé en version 4X4. Mais ce n’est pas le coeur du marché, alors qu’un Arkana hybride sera nettement plus convaincant.

Esthétiquement le Renault Arkana est dans la veine des Renault nées depuis la Clio de 2012, avec une signature lumineuse en C. Le profil présente des lignes de coupé qui devraient séduire les acheteurs de Kadjar. Avec la finition RS Line, les designers ajoutent un look plus sportif avec un bouclier avant doté de larges prises d’air, deux sorties d’échappement à l’arrière et un diffuseur arrière couleur carrosserie.

Axé sur la séduction, le Renault Arkana devrait être compétitif en tarifs au vu de sa base sur la plate-forme du Captur. Voilà qui pourrait être l’argument ultime pour un modèle de niche, doté de vraies ambitions.

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line

Renault Arkana RS Line