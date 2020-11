Le Nissan Qashqai 2021 arrête le diesel

Nissan Qashqai 2021

Ancienne star des SUV compacts, le Nissan Qashqai revoit sa gamme en profondeur pour le passage à l’année 2021. Et le grand changement est sans conteste l’abandon des moteurs diesel, qui représentaient encore il y a quelques années la grande majorité des ventes !

Le Qashqai 2021 se concentre sur deux motorisations essence : le 4 cylindres 1.3 DIG-T de 140 ch en boîte manuelle à 6 rapports, et le 1.3 DIG-T 158 ch associé à la boîte DCT à double embrayage. Ces deux moteurs sont déjà conformes avec la nouvelle norme européenne Euro 6D-Full.

Nissan précise également que les Qashqai 2020 dCi 115 et dCi 150 ch sont encore disponibles, dans la limite des stocks disponibles. Les gros rouleurs devront donc se disputer les derniers exemplaires proposés en concession.

Même chose pour les niveaux de finition, réduits seulement à deux. Le Qashqai ne sera désormais plus proposé qu’avec les finitions N-Connecta et Tekna, les plus demandées par les clients. Elles représentent en effet ces dernières années 80 % des ventes en France.

Le niveau d’équipement du Qashqai N-Connecta progresse avec en plus le pack design qui comprend à la fois les barres de toit et le toit panoramique. De série la dotation compte également les caméras à 360 degrés, Apple CarPlay et Android Auto, le système de navigation et TomTom Premium Traffic.

Plus huppé, le Nissan Qashqai Tekna 2021 gagne donc également le toit panoramique vitré, ainsi que la sellerie en cuir Nappa noir. Il dispose toujours des jantes alliage 19 pouces, le pare-brise dégivrant, les sièges chauffants, les rails de toit et les feux directionnels à LED.

Les prix débutent à 30550 euros pour le Qashqai N-Connecta DIG-T 140, et grimpent jusqu’à 36200 euros pour le modèle Tekna DIG-T 158 DCT.

Il s’agit donc d’un grand ménage pour la fin de carrière de ce modèle, qui coincide avec l’entrée en vigueur des normes Euro 6D-Full au premier janvier prochain.

