DS 3 Crossback Connected Chic : la meilleure finition ?

DS 3 Crossback Connected Chic

DS mise sur le coeur de gamme de son petit SUV DS 3 Crossback pour booster les ventes. Il faut dire que malgré son placement en entrée de gamme chez DS, ce modèle se vend moins facilement que le DS 7 Crossback pourtant moins accessible en tarif. En janvier 2021 par exemple, 689 exemplaires du DS 3 Crossback on été vendus, contre 917 DS 7 Crossback. La popularité rencontrée par feu la DS 3 n’est donc clairement pas au rendez-vous.

Cette édition limitée Connected Chic est basée sur la finition So Chic, avec un niveau d’équipements nettement réhaussé. L’habitacle s’en démarque par des sièges en cuir grainé Noir Basalte, accompagnés d’un volant en cuir pleine fleur et d’un pommeau de levier de vitesses en cuir. Mais ce n’est pas tout, puisque la planche de bord et les contre-portes s’habillent de TEP façon cuir Noir Basalte. Le système multimédia profite d’un écran tactile de 10,3″, et d’un système de navigation avec information trafic en temps réel by TomTom Services et des Zones de danger by TomTom Services.

La dotation comprend également la climatisation automatique, les radars de stationnement avant et arrière, et le système d’accès sans clé ADML PROXIMITY.

A l’extérieur, la présentation profite des vitres arrière surteintées et de jantes alliage 17 pouces MADRID.

Du côté des moteurs, l’offre est large avec les PureTech 100 et BlueHDi 110 proposés en boîte manuelle, les PureTech 130 et BlueHDi 130 en boîte automatique, mais aussi la motorisation électrique E-TENSE.

Les prix du DS 3 Crossback Connected Chic débutent à 30400 euros, soit le parfait coeur de gamme entre la version Chic facturée 24900 euros et la série Inès de la Fressange à 36400 euros.