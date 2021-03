Les prix du Citroën C3 Aircross 2021

Citroën C3 Aircross

Troisième petit SUV le plus vendu derrière les Peugeot 2008 II et Renault Captur, le C3 Aircross bénéficie d’un restyling assez marqué pour sa deuxième partie de carrière. Les prix du Citroën C3 Aircross débutent à 18850 euros avec le moteur essence Puretech 110 ch et la finition d’entrée de gamme Live.

Ce premier niveau dispose en série des équipements suivants : aide au démarrage en pente, régulateur-limiteur de vitesse, banquette arrière fractionnable 2/3 – 1/3, Pack Safety avec reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation, et projecteurs et feux diurnes à LED.

Il sera indispensable de passer sur le niveau 2 Feel pour ajouter « Citroën Connect Radio » et la climatisation, ainsi que des enjoliveurs 16″ plus design.

En niveau 3, le C3 Aircross Feel Pack joue le coeur de gamme avec plus de look et de fonctionnalités : barres de toit noir brillant, sabots de protection contrastants, aide au parking arrière, Mirror Screen, projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection.

Pour ceux qui en veulent un peu plus, le niveau 4 Shine sera plus séduisant avec de série : jantes alliages 16’’, décor de custode chrome, Active Safety Brake, Citroën Connect Nav avec tablette tactile 9’’, Citroën Connect Box, climatisation automatique et accoudoir central.

Et enfin au sommet de la gamme, le C3 Aircross Shine Pack enrichit sa dotation du Pack Color White, du toit bi-ton Noir Perla Nera, du tissu effet cuir, des jantes en alliage 17’’, des sièges Advanced Comfort, de la banquette arrière coulissante, de la mise en tablette du siège passager avant, de l’accès et démarrage mains libres et de la caméra de recul avec Top Rear Vision.

Copyright William CROZES @ Continental Productions

Les prix du Citroën C3 Aircross débutent à 23750 euros pour profiter de la motorisation essence Puretech 130 avec boîte automatique EAT6. Cette motorisation est proposée à partir de la finition Feel Pack. En diesel, le moteur BlueHDI 110 BVM6 est affiché à partir de 22800 euros, et le BlueHDI 120 EAT6 à partir de 26950 euros.

Vous pouvez déjà passer commande en concession, en revanche pour le découvrir en concessions il faudra patienter jusqu’au mois de juin 2021.