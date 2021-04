Nissan Qashqai 2021

Nissan lance la commercialisation de sa nouvelle génération du Qashqai, un renouvellement attendu par les concessionnaires et les clients. Les prix du Nissan Qashqai 2021 débutent à 28990 euros, et grimpent jusqu’à 43790 euros. Avec 5 finitions, une édition de lancement et une finition pour les entreprises, Nissan France n’a pas fait les choses à moitié.

Même si ce SUV est une nouveauté jusqu’à sa plate-forme inédite, le nom des finitions résonnera familièrement pour les habitués de la marque.

On commence donc avec le Qashqai Visia, proposé à 28990 euros avec la motorisation mild hybrid de 140 ch. Ce niveau de finition est décliné avec un seul moteur, et dispose de la dotation suivante :

– Freinage d’urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes

– Freinage d’urgence anticollision en marche arrière

– Système d’alerte prédictif anticollision frontale et alerte anticollision en marche arrière

– Prévention de franchissement de ligne intelligent et système de surveillance des angles morts intelligent

– Feux arrière LED, phares LED, allumage intelligent

– Régulateur de vitesse intelligent

– Antenne aileron de requin

– Système de démarrage sans clé

– Radars de stationnement arrière

– Climatisation manuelle

Il faut ensuite ajouter 2500 euros pour basculer sur la finition intermédiaire Acenta. Les prix du Nissan Qashqai 2021 Acenta débutent à 31490 euros en mild hybrid 140 ch, et à 34590 euros en mild hybrid 158 ch Xtronic. La dotation de série progresse en ajoutant de série :

– Ecran tactile central 8 »

– Connectivité Apple Carplay® / Android Auto®

– Caméra de recul

– Climatisation automatique bi-zone

– Jantes alliage 17 »

– Détecteur de pluie avec essuie-glaces à déclenchement automatique

Ce niveau de finition correspond déjà plus aux attentes qu’on peut avoir d’un tel SUV en 2021.

A ce niveau de prix, Nissan intercale la finition Business Edition facturée seulement 300 euros de plus, avec des équipements pratiques voire indispensables :

-Peinture métallisée

-Roue de secours temporaire

-Chargeur à induction 15W pour smartphone

-Apple CarPlay® sans fil

-Services télématiques NissanConnect Services

Le nouveau Nissan Qashqai N-Connecta débute à 33490 euros en 140 ch, soit 2000 euros de plus que la finition Acenta. Cette fois-ci on arrive sur un niveau d’équipement très complet, avec des éléments de confort et des aides à la conduite.

– Affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 »

– ProPILOT avec Navi-Link sur Xtronic / Drive Assist sur BVM

– Feux de route intelligents (matriciels) à 12 faisceaux indépendants

– Hayon électrique avec ouverture mains libres

– Chargeur à induction 15W

Et Nissan en propose encore plus sur le Qashqai Tekna +, facturé 3000 euros de plus que la finition Tekna et seulement proposé à partir du 158 ch XTronic. Ce qui fait un ticket d’entrée positionné à 41890 euros ! Mais comme vous allez le voir, la dotation devient pléthorique :

– Sellerie cuir matelassé Nappa

– Sièges avant chauffants / fonction mémoire / fonction massage

– Système audio Premium Bose® 10 haut-parleurs

– Toit panoramique en verre et rails de toit longitudinaux

On peut encore ajouter 1900 euros pour s’offrir la transmission intégrale.