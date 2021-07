Volkswagen Sharan : clap de fin

C’est la fin pour le Volkswagen Sharan

C’est la fin pour le Volkswagen Sharan : le grand monospace allemand quitte dès à présent le catalogue de la marque. Les constructeurs ne font que répercuter le désamour des automobilistes pour le segment des monospaces, qui ne compte que peu de survivants. Les SUV sont plébiscités, et sont parfois proposés en 7 places. C’est le cas du Volkswagen Tiguan Allspace, un Tiguan rallongé.

Seat avait également abandonné son Sharan rebaptisé Alhambra ( lire notre essai du Seat Alhambra )

Chez Volkswagen, c’en est donc fini des monospaces. Le constructeur a en effet supprimé un à un les différents modèles, à savoir les Touran , Golf Sportsvan et Sharan.

Le Sharan aura tout de même connu une longue carrière, avec seulement deux générations depuis son lancement en 1995.

Est-il possible de trouver des Sharan neufs sur stock en France ? Apparemment non. D’ailleurs sur plus de 400 Sharan tous confondus sur leboncoin, seul un exemplaire est daté de 2021 avec 5000 km au compteur.

Néanmoins nous vous déconseillons l’achat d’un Sharan récent, à moins de vouloir le garder très longtemps. La revente sera en effet difficile, et la décôte importante.