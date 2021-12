Novembre 2021 : la Renault Clio championne d’Europe

Renault Clio E-Tech 140 ch

La Renault Clio est en tête des ventes en Europe au mois de novembre 2021. Ce classement voit 4 françaises arriver dans les premières places, puisque la Clio est suivie des Dacia Sandero, Peugeot 208 et Peugeot 2008. On notera que malgré tout le classement est très serré puisque ces 4 modèles se tiennent au niveau des ventes entre 16169 et 16353 exemplaires.

Satisfaction pour Renault et sa Clio, mais il s’agit du seul modèle qui se classe dans les 10 meilleures ventes. Dacia fait mieux en plaçant la Sandero en seconde position et le Duster en dixième place.

Belle performance pour Peugeot, avec un doublé 208-2008 dans les premières places. En revanche le 3008 n’est pas le premier SUV compact vendu, puisqu’il est devancé par le Hyundai Tucson, qui cartonne avec des ventes à +104 % !

Volkswagen peut être satisfait de voir arriver son T-Roc en cinquième position, juste derrière le 2008. Surtout que la version restylée va seulement arriver dans quelques semaines. Mais le constructeur allemand ne parvient pas à placer sa Golf dans le top 10. Même chose pour la Polo, dominée par de nombreuses concurrentes dont la nouvelle Opel Corsa et la Citroën C3. La Golf pâtit en effet de problèmes de livraison dus à la pénurie de semi-conducteurs ce mois-ci. Mais elle domine les ventes sur l’ensemble de l’année 2021 !

Sur ce podium, le groupe Stellantis dispose de 5 voitures sur 10 ! Une belle combinaison des marques Peugeot, Opel, Citroën et Fiat.