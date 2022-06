Prix des carburants : la fin du prix coûtant ?

Pompe à essence

Alors que le prix du gazole et du sans plomb 95 ( E10 ) tournent actuellement autour des 2 euros le litre, Michel-Edouard Leclerc lance une bombe : il ne sera bientôt plus possible de vendre le carburant à prix coûtant. Chez Leclerc, ces opérations promotionnelles ne pourraient en effet plus avoir lieu à partir du 22 août prochain, date d’application de la nouvelle Loi Climat. Qu’en est-il vraiment ?

La vente des carburants à prix coûtant pas interdite en elle-même

Cette nouvelle loi Climat interdit en fait toute publicité concernant les énergies fossiles, et non l’application de certains tarifs. Leclerc pourrait donc faire des opérations de carburant à prix coûtant, mais n’aurait plus le droit de communiquer dessus ! Aucun intérêt dès lors pour les grandes surfaces de réaliser cette promotion, si cela ne leur permet plus d’attirer de nombreux clients par le biais de la pub. A prix coûtant, les stations service des hypermarchés ne servent que de produit d’appel. L’objectif étant d’attirer ensuite les clients pour faire leur plein de courses. Un dispositif utilisé depuis de nombreuses semaines par les supermarchés Casino, dont

Un décret d’application devrait être publié pour définir exactement quelles seront les énergies concernées et quel type de publicité deviendrait interdit.

L’essence se retrouve ainsi classée comme les produits comme le tabac et la cigarette, dont la promotion est interdite. Sauf que dans le cas des carburants, il s’agit de produits essentiels pour de nombreux français qui ne sont pas encore passé à la voiture électrique !

Comment trouver des stations essence où le prix du carburant est moins cher ?

Un site officiel gouvernemental propose de comparer les prix des stations de carburant de votre secteur géographique. Vous pouvez choisir votre carburant, et votre commune ou code postal pour comparer facilement les tarifs proposés en temps réel. Sur le même secteur, la différence de prix au litre peut atteindre jusqu’à 20 centimes : il est toujours utile de comparer.

Ces informations sont également reprises par des applications spécifiques sur smartphone, mais créées par des éditeurs d’applications. Toutes ne sont pas très réussies !

Quels sont les carburants les moins chers en France ?

Pendant de nombreuses années, le gazole était moins cher que le sans-plomb. Comme les voitures diesel avaient une consommation inférieure, le bilan financier était nettement en faveur du gazole, ce qui a favorisé la vente des voitures diesel. Les prix sont désormais très proche, et le prix du gazole dépasse parfois celui de l’essence ! Il n’est plus le carburant bon marché qu’on a connu.

Pour faire des économies avec une voiture thermique, il faut qu’elle carbure au GPL ou au E85. Lire faut-il craquer sur le superethanol E85 ?

Dans les deux cas, une voiture essence peut être modifiée après l’achat pour fonctionner avec l’un de ses deux carburants. La transformation est toutefois plus complexe dans le cas du GPL, et donc plus onéreuse. Pour transformer une voiture essence, la pose d’un boîtier E85 revient à moins de 700 euros et sera plus rapidement rentabilisée.

Mais certains constructeurs proposent des voitures neuves directement converties à ces carburants. Renault propose par exemple la Clio et le Captur GPL. Seul bémol : suite à des pénuries de composants, leurs livraisons sont actuellement suspendues. Chez Dacia, les Sandero, Jogger et Duster sont aussi proposés en variante GPL.

Pour le E85, Ford a homologué plusieurs modèles dont les Fiesta, Focus, Puma et Kuga. Ces modèles peuvent être achetés directement en concession, le Puma E85 rencontre notamment un grand succès.