Mercedes CLE Coupé : il arrive en 2024

Mercedes CLE Coupé – photo Auto Motor und Sport

Le futur Mercedes CLE coupé est de sortie ! Les photos d’un exemplaire de test ont été capturées par nos confrères allemand de Auto Motor und Sport.

Petite révolution dans la gamme Mercedes : la gamme thermique s’est tellement étendue, qu’il faut désormais réduire la voilure pour faire de la place aux modèles électriques. Cette rationalisation va donc impacter des gammes actuelles : les Classe C coupé et Classe E coupé seront remplacés par un seul modèle, le CLE coupé. Même chose pour leurs déclinaisons cabriolet. Il s’agit en effet de modèles de niche, et avouez que la clientèle est forcément très proche entre ceux deux modèles qui partagent la même philosophie.

Cette logique n’est pas nouvelle, Mercedes ayant déjà fait la même opération à l’époque avec le CLK. Il serait également question d’une troisième carrosserie coupé 4 portes, dans la veine de la CLS. Et à même d’aller chasser sur les terres d’une BMW Série 4 Gran Coupé ou d’une Audi A5 Sportback…

La CLS est également en fin de carrière, et ne sera pas renouvelée : la place est donc libre.

Le design de ce nouveau CLE coupé semble emprunter beaucoup à la nouvelle Mercedes Classe C. Pas de surprise donc au niveau du style, qui sera certainement moins clivant que celui d’une BMW Série 4 coupé. A l’avant on retrouve des blocs optiques effilés, et une grille de calandre hexagonale. Le camouflage laisse entrevoir un pli de caisse sur le profil, qui débute vers la roue avant et monte le long de la portière. La ligne de vitrage est haute, en revanche pas d’information sur la forme exacte de la custode arrière, largement camouflée.

De profil la silhouette semble très équilibrée, avec un long capot plat à l’avant, et une jolie pente de toit à l’arrière. Les proportions ne permettent pas la critique : il faut dire que Mercedes maîtrise particulièrement le sujet. A l’arrière la poupe semble épurée, avec un design qui met en valeur la largeur et donc la prestance, la puissance. Notamment avec des lignes horizontales, comme celles des feux arrière.

Mercedes CLE Coupé – photo Auto Motor und Sport

Des versions Mercedes-AMG CLE attendues

La gamme de motorisations devrait être vaste, avec des 4 cylindres « accessibles » et des versions AMG surpuissantes. Sur le CLE, les 4 cylindres essence et diesel devraient représenter le gros des ventes. Avec de l’hybridation légère au programme, par exemple le CLE 200 avec 204 ch + 20 ch électriques, le CLE 220d avec 200 ch + 20 ch, et pourquoi pas une version hybride rechargeable CLE 300 e avec 204 ch + 129 ch en électrique. De quoi assurer un bilan énergétique intéressant pour ce modèle plaisir.

Deux versions AMG 53 et 63 4MATIC devraient être proposées après le lancement, avec des niveaux de puissance allant jusqu’à plus de 600 ch. Celles-ci sont indispensables pour l’image du modèle, puisque l’essentiel des clients va ensuite choisir des motorisations plus modestes accompagnées d’une finition AMG Line….

Mercedes CLE Coupé – photo Auto Motor und Sport