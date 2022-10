L’Abarth 500 électrique en fuite !

Abarth 500 électrique

Nous vous avons parlé de cette nouveauté il y a tout juste 8 jours : Abarth 500 électrique, c’est pour bientôt. Et une semaine plus tard, une image en fuite de cette nouvelle voiture électrique est diffusée sur internet.

Cette photo a été réalisée dans les sous-sols d’un centre d’essais, on peut d’ailleurs voir de grosses sportives en arrière plan !

Il s’agit ici d’un prototype de l’Abarth 500 électrique, et l’image n’étant pas diffusée par la marque italienne, rien ne nous dit que tous les éléments sont définitifs. Cela dit, la présence du logo Abarth ainsi que du logo type en face avant peuvent nous faire penser qu’il s’agit d’une version esthétiquement définitive.

Les changements esthétiques de l’Abarth 500 électrique

Les différences par rapport à une Fiat 500 électrique se situent esthétiquement sous la ligne de capot. Le logo 500 disparait au profit du logotype Abarth, ainsi que les deux lignes chromées qui accompagnent ce logo 500. Son bouclier avant ne présente pas de prises d’air plus grandes : le refroidissement étant limité sur une électrique. En revanche une lame avant apparait, et le design de la partie basse présente des lignes plus marquées qui donnent plus de caractère au modèle. Sur cette image, la peinture jaune fait contraste avec celle des rétroviseurs, qui semblent peints dans un gris façon carbone.

Cette photo nous laisse aussi entrevoir les sièges avant. Il s’agit de sièges baquet avec appuie-tête intégrés, revêtus d’une sellerie noir et d’un élément décoratif métallique à hauteur de la nuque.

Dommage que d’autres photos n’accompagnent pas cette image pour nous montrer le profil et la partie arrière…On peut imaginer que cette petite sportive électrique bénéficiera de jantes alliage inédites, de bas de caisse rapportés et d’un bouclier arrière plus dynamique que celui de la 500 électrique. L’arrière ne pourra pas compter sur une belle sortie d’échappement pour se démarquer…Un becquet apportera toutefois sa contribution au style sportif.

A ce jour, les futures caractéristiques de l’Abarth 500 électrique sont encore inconnues. On peut s’attendre à un niveau de puissance supérieur à 150 ch pour la première version disponible.