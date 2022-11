ZFE-m : comment éviter de prendre inutilement une amende

Les ZFE-m, ou Zones à Faibles Emissions Mobilité, vont concerner d’ici 2025 toutes les agglomérations en France de plus de 150.000 habitants. Soit au total, plus d’une quarantaine de grandes villes et de villes moyennes.

Pour y circuler, il va falloir être vigilant. Car il ne suffit pas d’avoir une voiture récente, une hybride ou une électrique pour échapper à un PV ! Jusqu’à présent la tolérance était de mise, mais ce ne sera plus le cas en 2023.

L’indispensable vignette Crit’Air

Quelle que soit la catégorie où se situe votre voiture dans le classement Crit’Air, il vous faudra apposer sur votre pare-brise une vignette Crit’Air pour circuler dans une ZFE.

En l’absence de vignette, les forces de l’ordre pourront vous verbaliser, que votre voiture soit en circulation mais aussi stationnée à l’intérieur de la ZFE ! Autant dire que la verbalisation sera donc très facile pour des agents de police municipale lors des contrôles de stationnement.

Et le PV en question fait mal : il s’agit d’une amende de troisième classe, soit 68 euros d’amende. Un tarif qui passe même à 135 euros pour un poids lourd. Le montant de l’amende peut même aller jusqu’à 450 euros, et entrainer la mise en fourrière.

Autant passer commande de cette vignette pour éviter les problèmes !

Tous les véhicules sont concernés par la vignette Crit’Air

Egalement appelée pastille Crit’Air, ou encore certificat qualité de l’air, cette vignette Crit’Air concerne l’ensemble des véhicules : scooter, moto, voiture, utilitaire, poids-lourd…

Elle va ainsi servir à distinguer mais aussi à verbaliser les véhicules dès 2024 avec des PV automatisés !

Les 6 vignettes Crit’Air – image : MMA

Comment commander une vignette Crit’Air

Rappelons-le une nouvelle fois, la vignette Crit’Air est bien gratuite. En revanche, l’état vous demandera de régler les frais de port, de 3,70 euros….Ce point faible dans la procédure se traduit par l’apparition d’une nouvelle arnaque à la vignette Crit’Air. Soyez donc particulièrement vigilant pour passer commande. Rendez-vous sur le site officiel Certificat-Air.gouv pour passer commande, sans cliquer sur un lien reçu par mail ou par SMS !

Une fois la vignette réceptionnée, il vous faudra la coller de manière visible. Sur une voiture, elle sera collée à l’intérieur du pare-brise, dans le coin inférieur droit. Sur un deux ou trois roues, elle devra être collée sur la fourche.

A vous de jouer pour éviter une amende inutile, dont on se passerait bien. Il vous faudra aussi dès l’année prochaine faire attention aux ZFE dans lesquelles vous souhaitez circuler, surtout si vous avez une vieille voiture. Dans l’Eurométropole de Strasbourg par exemple, les voitures Crit’Air 5 seront interdites dès 2023.