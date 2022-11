Le 16 novembre se rapproche avec le carburant très cher

L’augmentation des prix du carburant en France est imminente

Ce mercredi 16 novembre 2022 sera marqué par une forte hausse des prix des carburants en France. La remise gouvernementale de 30 centimes va en effet être rabotée à 10 centimes ce jour-là : de quoi mécaniquement faire grimper les prix de 20 centimes par litre. Dans les stations TotalEnergies, la hausse sera même de 40 centimes, avec la fin des 20 centimes complémentaires. Tout porte à croire qu’on aura donc à nouveau du gazole et du SP98 au-delà des 2 euros le litre…

De nouvelles pénuries possibles

Dans les médias, des fils d’attente à rallonge se créent à nouveau devant les stations service, et ce dans plusieurs régions de France. Si tous les automobilistes font leur plein en même temps, cela pourrait à nouveau créer des pénuries dans des stations qui seront à cours de certains carburants.

Tout reviendra rapidement à la normale, après le 15 novembre. Il restera encore un mois et demi avec la petite remise gouvernementale de 10 centimes par litre. Dès le 1er janvier prochain, il n’y aura plus de remise pour tous. On attend en revanche la mise en place de nouvelles aides ciblées pour les travailleurs, comme les professionnels de santé. ( lire : une aide carburant pour les gros rouleurs en 2023 )

Comment réduire son budget carburant ?

Pour ceux qui comptent conserver leur voiture, réduire le budget carburant passera par une réduction de son kilométrage mensuel, la pratique de l’éco-conduite et aussi le choix des stations service les moins chères pour faire son plein.

Pour les automobilistes qui ont un projet de remplacement de voiture, la question pourrait devenir centrale. Passer sur une voiture électrique vous mettra à l’abri de ces hausses de carburant. Si l’électrique n’est pas possible, idéalement une voiture hybride permettra de réduire sérieusement la consommation.

Et pour ceux qui roulent au sans plomb, l’installation d’un boitier E85 sera une très bonne solution pour payer le litre de carburant un euro de moins ! ( lire : faut-il craquer pour le superethanol E85 ? )