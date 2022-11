Renault Austral Coupé : il devrait remplacer l’Arkana !

Renault Austral Bleu Iron

Renault ne manque pas de nouveautés pour les années à venir, et notamment pour les différents segments de SUV. La marque française est actuellement occupée par le lancement d’une nouveauté majeure : le nouvel Austral, qui vient remplacer le Kadjar.

Toujours en retrait du Peugeot 3008, le Kadjar n’aura pas convaincu même si les scores de ventes sont restés honorables. Il a cédé sa place à un Renault Austral plus ambitieux, au design plus travaillé, avec châssis 4Control, de nouvelles motorisations hybrides et un intérieur digne de ce nom.

Chez Renault, vous l’avez compris : personne ne va regretter le Kadjar. Un autre modèle pourrait subir la même déconvenue : le récent SUV coupé Arkana. Même s’il toise l’Austral de 7 cm en longueur, l’Arkana est basé sur le Captur et ne va donc pas si loin au niveaux des prestations routières notamment. Tout laisse donc penser qu’il pourrait disparaitre prématurément, au lieu de poursuivre sa carrière après un prochain restyling.

Car Renault décline avec succès la recette des SUV coupés chers à BMW : l’Arkana aura été un galop d’essai, bien reçu par le public. Et ce sont pas moins de deux nouveautés qui vont prendre le relais : le Captur Coupé, et l’Austral Coupé.

Un Renault Austral coupé plus haut de gamme que l’Arkana

La clientèle qui cherche un SUV coupé « premier prix » pourra donc se rabattre sur le Captur Coupé après la disparition de l’Arkana.

Les autres pourront naturellement se diriger vers l’Austral Coupé, attendu pour 2024 au plus tard. Ce nouveau venu devrait séduire ceux qui voudront renouveler leur Arkana, avec un plus vaste choix en motorisations, un système multimédia au goût du jour, et un châssis plus pointu.

Cet Austral Coupé sera ainsi proposé avec les motorisations Full Hybrid en 160 et 200 ch , et devrait aussi bénéficier de l’évolution hybride rechargeable de cette motorisation avec une puissance portée à 280 ch. Ces trois moteurs devraient être suffisants pour ce SUV coupé, qui fera évidemment l’impasse sur le diesel mais aussi peut-être sur les motorisations Mild Hybrid moins chères.

Côté châssis, les versions de 200 ch et plus pourront bénéficier du 4Control avec les roues arrière directionnelles.

En haut de gamme, avouez qu’un Austral Coupé Esprit Alpine PHEV 280 ch devrait pouvoir attirer des clients venus de marques premium. Il lui faudra soigner ses tarifs pour s’imposer face à des rivaux comme l’Audi Q3 Sportback. Du côté des généralistes, la concurrence est encore inexistante !