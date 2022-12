Turbocompresseurs : leur fonctionnement, et leur reconditionnement à neuf

Si vous avez décidé de garder votre voiture ancienne et de la faire rouler encore un bon moment, il va falloir penser à son turbo. Les turbocompresseurs actuels ont une durée de vie beaucoup plus longue que ceux d’origine, et peuvent être reconditionnés pour prolonger cette durée. Si votre turbo commence à montrer des signes de fatigue ou si vous voulez simplement changer l’aspect du moteur, il existe également des turbos en échange standard.

Les turbocompresseurs font partie intégrante du moteur de presque toute les voitures. Ils fournissent un surcroît de puissance, permettant à la voiture d’accélérer et d’atteindre des vitesses plus élevées. Mais qu’est-ce qu’un turbocompresseur et comment fonctionne-t-il ? nous allons examiner en profondeur les caractéristiques des turbocompresseurs afin que vous puissiez mieux comprendre leur utilité et leur fonctionnement.

Qu’est-ce qu’un turbocompresseur ?

Un turbocompresseur est un dispositif qui augmente la quantité d’air pouvant entrer dans les cylindres du moteur. Il fonctionne en comprimant l’air dans le collecteur d’admission du moteur, puis en le forçant à entrer dans les cylindres. Cela augmente la quantité d’oxygène disponible pour la combustion, ce qui accroît la puissance et le couple. En augmentant ces deux facteurs, un moteur turbocompressé est capable de produire plus de puissance tout en consommant moins de carburant que son homologue à aspiration naturelle.

Comment fonctionne un turbocompresseur ?

Un turbocompresseur se compose de trois éléments principaux : la roue de turbine, la roue de compresseur et le carter. La roue de turbine est reliée au système d’échappement par une bride ou un tuyau. Lorsque les gaz d’échappement traversent la roue de turbine, ils la font tourner à grande vitesse, ce qui entraîne l’aspiration de l’air extérieur dans la roue de compresseur par un tuyau ou un tube d’admission.

La roue du compresseur comprime cet air avant de l’envoyer dans la culasse par la tuyauterie du collecteur d’admission. Lorsque cet air comprimé pénètre dans chaque cylindre, il déplace une partie du mélange air-carburant existant, ce qui crée plus d’espace pour l’ajout de carburant supplémentaire lors de la combustion, d’où une augmentation de la puissance grâce à des explosions plus importantes dans chaque cylindre.

Quels sont les avantages d’un moteur turbocompressé ?

Le principal avantage d’un moteur turbocompressé est l’amélioration des performances. Comme ils sont capables de générer plus de puissance que les moteurs à aspiration naturelle tout en consommant moins de carburant, ils offrent une meilleure accélération et des vitesses de pointe plus élevées que les moteurs non turbocompressés.

Comme les moteurs turbocompressés utilisent les gaz d’échappement qui, autrement, seraient de l’énergie perdue (et peut-être même de la pollution sonore), ils sont également beaucoup plus efficaces que les moteurs non turbocompressés et plus silencieux en raison de la réduction du bruit d’échappement. Enfin, comme ils nécessitent moins de carburant que les moteurs à aspiration naturelle, ils peuvent également contribuer à réduire les coûts de carburant au fil du temps !

Comment reconnaitre un véhicule équipé d’un turbocompresseur ?

Reconnaître un véhicule équipé d’un turbocompresseur est relativement facile pour ceux qui connaissent bien les moteurs de voiture, car ces véhicules ont tendance à produire un son distinct.

En général, les voitures équipées d’un turbocompresseur émettent un bruit plus aigu que les voitures sans turbocompresseur. Cela est dû à l’augmentation de la rotation de la turbine pendant l’accélération, ce qui permet à une plus grande quantité d’air d’entrer dans la chambre de combustion.

En outre, ces véhicules ont souvent une accélération plus rapide et une meilleure réactivité lorsqu’ils sont conduits ; ils sont plus agiles que les autres et sont capables d’atteindre des vitesses élevées plus rapidement.

Dans certains cas, les conducteurs peuvent également identifier les voitures autour d’eux qui ont un turbocompresseur en recherchant des éléments tels que des refroidisseurs intermédiaires externes ou des embouts d’échappement plus grands, deux caractéristiques communes à de nombreux modèles turbocompressés.

Comment reconditionne-t-on un turbocompresseur ?

Un turbocompresseur est un composant essentiel du moteur à combustion interne, qui permet d’augmenter la puissance du moteur. Cela se fait en forçant de l’air supplémentaire dans la chambre de combustion, et lorsque cet air est forcé, il augmente la quantité de carburant qui peut être brûlée. Cela conduit à une augmentation de la puissance. Mais que se passe-t-il lorsqu’un turbocompresseur devient défectueux ou usé ? Il doit être remis en état, mais comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Les experts du turbocompresseur reconditionné vont pouvoir transformer un turbo usé en turbocompresseur fonctionnel pour de nombreuses années.

Le processus de reconditionnement d’un turbocompresseur comporte trois étapes principales : le démontage, le remplacement des pièces défectueuses, et les tests et vérifications finaux.

La première étape : le démontage

Le processus de démontage est assez simple ; tout d’abord, tous les composants sont retirés du boîtier du turbocompresseur et nettoyés minutieusement pour éliminer la saleté ou la crasse qui a pu s’accumuler au fil du temps. Une fois cette opération terminée, chaque pièce est examinée pour détecter tout signe d’usure ou de dommage. Toute pièce défectueuse est remplacée par une pièce neuve.

La deuxième étape : le remplacement des pièces défectueuses

Une fois que toutes les pièces défectueuses ont été remplacées, tous les composants sont réassemblés dans le boîtier du turbocompresseur. Au cours de cette étape, un contrôle de l’équilibre est effectué sur l’ensemble du noyau pour s’assurer qu’il fonctionne correctement et qu’il ne causera pas de problèmes supplémentaires par la suite.

Une fois cette étape terminée, des contrôles préliminaires sont effectués sur les composants mécaniques et électriques du turbocompresseur pour s’assurer que tout fonctionne correctement avant de passer à la phase de test final.

La dernière étape : les vérifications et tests finaux

La phase de test final consiste à vérifier que tous les composants fonctionnent correctement en effectuant une série de tests sur ceux-ci dans diverses conditions, telles que la température et la pression. Cela permet aux ingénieurs de s’assurer que toutes les pièces fonctionnent correctement avant de les réinstaller dans le compartiment moteur de votre véhicule.

Une fois ces tests effectués avec succès, ils réassemblent l’ensemble de l’unité dans votre voiture et effectuent un dernier test de vérification pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu une fois installé dans le compartiment moteur de votre voiture.

Quels sont les avantages d’un turbocompresseur reconditionné ?

Un turbocompresseur reconditionné présente un certain nombre d’avantages par rapport à un turbo d’échange standard.

Économique

L’achat d’un turbocompresseur reconditionné peut être un moyen économique de moderniser le moteur de votre voiture. Vous pouvez espérer économiser jusqu’à 50 % du prix d’un turbo neuf d’origine.

Ce n’est pas seulement parce qu’il est moins cher que sa version originale, mais aussi parce que ces turbos reconditionnés sont dotés de technologies et de composants avancés qui réduisent la consommation de carburant, ce qui les rend plus efficaces et plus rentables à long terme. De plus, toutes les turbos sont examinées et remises à neuf pour atteindre la qualité d’un nouveau fabricant afin de garantir leurs performances et leur fiabilité.

Écologique

Choisir un turbocompresseur reconditionné plutôt qu’un neuf est un excellent choix environnemental. Les pièces d’échange standard nécessitent beaucoup moins d’usinage et de manutention que l’achat d’une unité neuve, et génèrent donc beaucoup moins d’émissions au cours de leur durée de vie.

En optant pour des turbos recyclés ou reconditionnés, vous soutenez également les usines locales qui sont responsables de la production et/ou de la vente de ces composants, car elles sont souvent proches du pays de vente.

En outre, ils offrent presque les mêmes performances que les pièces d’origine – dans certains cas associés, ils sont même meilleurs, car ces turbos brûlent le carburant avec plus d’oxygène que les turbos neufs du fabricant. Donc, si vous recherchez une option moins chère, mais de qualité égale à celle du constructeur, un turbocompresseur reconditionné devrait être votre choix !

Fonctionnel

Un turbocompresseur reconditionné est un excellent moyen de mettre à niveau et de remplacer votre turbo existant qui fonctionne mal. Ils sont assemblés dans des usines avec des pièces qui ont été démontées, nettoyées et remplacées pour répondre aux exigences de qualité du fabricant d’origine. Cela signifie que les turbos reconditionnés ont le même niveau de performance qu’un échange standard ou un turbocompresseur d’origine, mais à un prix beaucoup plus rentable.

Bien que certains composants puissent devoir être remplacés, tels que les roues, les aubes et les rotors, ils ne nécessiteront pas de remplacements majeurs en raison de leur capacité à résister à l’usure normale liée à une utilisation régulière.

Les turbos reconditionnés offrent la même qualité que les turbos neufs. C’est donc une excellente option si vous avez récemment subi des dommages durables et que vous souhaitez conserver les puissantes performances de votre voiture sans nuire à votre portefeuille.

Pourquoi opter un turbo en échange standard ?

