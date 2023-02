Pourquoi le prix du carburant ne baisse pas ?

Les tarifs continuent de progresser début 2023

Les tarifs des différents carburants demeurent actuellement très élevés, malgré des cours du pétrole qui ne sont pas en hausse. Que se passe-t-il réellement pour expliquer ces prix à la pompe ?

Un cours du pétrole en baisse, qui ne suffit pas

Le tarif du baril est actuellement à 14 dollars de moins que l’année passée à la même période. Cela aurait du se concrétiser par une baisse des prix des carburants. Mais une autre donnée intervient : le taux de change, qui est défavorable. A cause de ce taux de changer entre dollar et euro, le pétrole coûte donc plus cher.

Autre élément négatif actuellement : la guerre en Ukraine. L’importation du gazole ne se pratique désormais plus depuis la Russie, ce qui a entrainé des augmentations des prix selon la loi de l’offre et de la demande. Il s’agit d’un embargo décidé par l’Union européenne sur les produits pétroliers provenant de Russie.

Avant la guerre en Ukraine, le tiers du gazole vendu en France et importé provenait de Russie.

Résultat des courses : fin janvier, le prix moyen du litre de gazole en France était de 1,94 euros. On n’est plus très loin du tarif plafonné annoncé par le premier groupe pétrolier français !

Des prix plafonnés à 1,99 euros depuis cette semaine chez TotalEnergies

Le groupe TotalEnergies a annoncé cette semaine que les prix allaient être plafonnés jusqu’à la fin de l’année, au prix de 1,99 euros le litre. Un plafonnement qui sera déjà mis en place dans les stations du groupe situées sur autoroute dès cette semaine, à compter du mercredi 1er mars.

Si les prix continuent de grimper, le tarif sera donc bloqué dans les 3400 stations TotalEnergies françaises, à l’exception du SP98.

Présenté comme un geste en faveur des français, cela ne représente pas encore une remise à la pompe. Les mois prochains nous diront si la remise est réelle, dans le cas où les prix progresseraient encore. En mars 2022, le prix moyen du gazole avait atteint les 2,14 euros, et il aurait pu être dépassé en juin s’il n’y avait pas eu de remise gouvernementale sur les prix à la pompe. Des records bientôt battus ?