La conduite autonome a plongé ce robotaxi californien dans du ciment

Le monde des voitures autonomes a été secoué par un incident pour le moins inhabituel à San Francisco. Un Robotaxi de la société Cruise, filiale de General Motors spécialisée dans les véhicules à conduite autonome, s’est retrouvé pris au piège dans du ciment frais, mettant en évidence un moment embarrassant pour la technologie de pointe. L’accident a été immortalisé par une photo qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, dépeignant le véhicule immobilisé au milieu du ciment et entouré de cônes orange.

Pas de distinction entre le ciment frais et la route pour l’IA

L’incident s’est produit le mardi 15 août 2023, vers 10h30 du matin, sur la Golden Gate Avenue, une artère importante de la ville, entre les rues Fillmore et Steiner. Selon les témoignages, le Robotaxi de Cruise suivait l’itinéraire indiqué par son système de navigation lorsqu’il a semblé ignorer les panneaux de signalisation interdisant l’accès et s’est aventuré sur un chantier routier. Le véhicule n’a pas réussi à faire la distinction entre l’asphalte et le ciment frais, poursuivant son chemin jusqu’à ce que ses roues se retrouvent littéralement coincées.

Dans un message publié sur X (l’ancien nom de Twitter), Cruise a confirmé l’incident et a précisé qu’ils avaient rapidement récupéré le véhicule, tout en collaborant avec les autorités locales. L’entreprise a souligné qu’aucun passager ne se trouvait à bord du Robotaxi au moment de l’incident et qu’aucune blessure n’avait été signalée. De plus, Cruise a tenu à rassurer le public en rappelant que cet événement isolé ne reflète pas les performances habituelles de ses véhicules, équipés de capteurs sophistiqués censés détecter les obstacles et évaluer les conditions routières.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois qu’un taxi autonome de Cruise fait parler de lui à San Francisco. La ville est en effet un terrain d’essai privilégié pour la société, qui teste sa flotte de véhicules autonomes depuis plusieurs années. La semaine dernière, pas moins de dix Robotaxis de Cruise avaient créé l’émoi en bloquant une rue pendant près de 20 minutes, suite à un problème de connectivité sans fil qui avait empêché les véhicules de communiquer entre eux. La police avait dû intervenir pour résoudre la situation.

Cet incident, bien que surprenant, souligne les défis auxquels sont confrontées les technologies de conduite autonome lorsqu’elles interagissent avec des situations complexes et inattendues. Alors que les voitures autonomes promettent un avenir de mobilité révolutionnaire, il est clair qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que ces véhicules ne soient parfaitement au point pour affronter toutes les éventualités de la route.