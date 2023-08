Baisse de prix de 14 % prévue pour la Tesla Model 3 Highland selon un rapport chinois

Le nouveau visage de la Tesla Model 3 d’après une photo espion

Le facelift de mi-cycle de vie de la Tesla Model 3, appelé en interne « Highland », semble être très proche de la fin de son cycle de développement, selon les rapports récents. Et ce n’est pas tout, car il semble que la sortie de la nouvelle Model 3 s’accompagnera également d’une baisse de prix pour la Model 3, ramenant le prix de base à moins de 35 000 dollars américains. Internet a été inondé de rumeurs, de fuites et d’aperçus de la nouvelle Tesla Model 3 Highland à mesure que sa sortie approche. Plus récemment, une publication chinoise du nom de JRJ (via InsideEVs) a rapporté que la Model 3 mise à jour entre en production d’essai dans l’usine Gigafactory de Tesla à Shanghai.

Une baisse de prix conséquente avec la réduction du coût de production

Les implications de la production d’essai incluent une date de sortie prévue en octobre. Bien sûr, cela n’a pas été confirmé par Tesla, mais l’entreprise est notoirement avare d’informations sur ses futures sorties. La Model 3 Highland utilisera apparemment des batteries Lithium Manganese Iron Phosphate de 66 kWh de CATL, légèrement plus que les 60 kWh des packs LFP de la Model 3 actuelle.

Plus excitant qu’une date de sortie qui approche rapidement et qu’une augmentation des spécifications de la batterie, c’est le prix proposé par JRJ de 200 000 RMB, ce qui équivaut à environ 27 800 dollars américains. Bien qu’il ait été confirmé que la Highland serait moins chère à produire en raison de plusieurs changements matériels, l’estimation du prix de JRJ nous donne une idée beaucoup plus précise de ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque la nouvelle Model 3 sera disponible dans le reste du monde.

Bien que la stratégie tarifaire de l’entreprise diffère légèrement en Chine, la Model 3 actuelle de Tesla coûte 231 900 yuans chinois, soit 32 257,61 dollars américains au moment de la rédaction. Le changement de prix représente une baisse de près de 14 %, une nouvelle donnée importante.

Si cela s’avère vrai et que ce prix estimé se reflète dans d’autres marchés, la Model 3 Highland pourrait constituer une avancée majeure dans la bonne direction pour le marché des véhicules électriques abordables. Aux États-Unis, par exemple, la même réduction de prix, avant les incitations fiscales fédérales, aboutirait à un prix de base de 34 704 dollars, soit près de 6 000 dollars de moins que le prix de base actuel de la Model 3.

Une bonne partie de cette différence de prix provient de la nouvelle batterie CATL, par rapport aux cellules Panasonic que l’on trouve dans les Model 3 construites aux États-Unis, il faudra donc attendre le lancement pour découvrir la politique de prix de Tesla. Et attendons nous à des surprises : les tarifs peuvent très bien ne descendre que dans un deuxième temps…