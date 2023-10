La Hyundai Ioniq 5 devient éligible au bonus avec une promo intéressante

Hyundai Ioniq 5

En cette fin d’année, Hyundai gâte ses clients particuliers et professionnels en offrant le bonus écologique sur les modèles IONIQ 5 et IONIQ 6 qui seront livrés avant la fin de l’année 2023. En 2024, le bonus risque de toute manière de ne plus être proposé sur ces modèles, assemblés en Corée du sud.

Des remises et l’arrivée du bonus écologique

Pour rendre l’IONIQ 5 éligible au bonus de 5 000 euros en France, Hyundai propose une remise exceptionnelle de 5 100 euros sur les modèles Intuitive 77 kWh. Cette offre sans condition signifie que le prix remisé, incluant même la peinture métallisée, descend en dessous de la barre des 47 000 euros. ( prix de départ de 51400 euros )

La Hyundai IONIQ 5 77 kWh Intuitive devient aussi accessible en location longue durée avec un paiement mensuel de 499 euros, sans apport initial. Ce plan s’étale sur 37 mois avec une limite de 30 000 km, une durée intéressante.

Toute la gamme Ioniq 5 bénéficie de remises

Cette offre généreuse ne se limite pas à un seul modèle, car toute la gamme IONIQ 5 profite de remises avantageuses. Une remise de 5 000 euros est appliquée sur les finitions Creative / Executive 77 kWh, que ce soit pour les versions deux roues motrices ou quatre roues motrices. Les modèles 58 kWh ne sont pas en reste, avec une remise de 3 000 euros, ce qui les rend également éligibles au bonus écologique.

Attention, les versions 58 kWh de 170 ch ne sont accessibles qu’en stock. Mais pour une livraison d’ici la fin de l’année, ce sera finalement la bonne solution ! En entrée de gamme, la Hyundai Ioniq 5 Intuitive 58 kWh est donc affichée à 43700 euros avant déduction du bonus. Intéressant, mais avec une batterie de taille moyenne. Toujours en 58 kWh, le second niveau de finition devient accessible à 46500 euros avant déduction du bonus.

Hyundai souhaite ainsi profiter du bonus écologique 2023 sur cette fin d’année pour booster ses ventes. Nous vous proposerons dans les prochaines semaines un test de cette Hyundai Ioniq 5 dans sa finition supérieure Executive, avec la motorisation de 229 ch. A très vite !

Hyundai Ioniq 5