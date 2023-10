BYD est passé devant Ford en août 2023

BYD, le géant de l’industrie automobile basé en Chine, a franchi une étape significative en devenant la quatrième marque automobile la plus vendue au monde en août, dépassant son homologue américain, Ford, en termes de ventes. Dans un contexte de marché automobile mondial dynamique, les dix marques automobiles les plus performantes du mois étaient Toyota, Volkswagen, Honda, BYD, Hyundai, Ford, Chevrolet, Suzuki, Kia et Nissan.

Une véritable ascension pour BYD

L’ascension de BYD revêt une importance particulière, car elle a maintenu des performances solides malgré un climat de demande moins favorable sur le marché automobile chinois. En août, BYD a enregistré une augmentation de 5 % de ses ventes par rapport au mois précédent. La part de marché de l’entreprise est passée à seulement 0,1 point de pourcentage derrière Honda, qui occupe la troisième place du classement.

L’examen des performances mondiales du marché en août révèle une image contrastée. Alors que BYD enregistrait une hausse de ses ventes, Ford connaissait une baisse de 6,7 % de ses ventes par rapport au mois précédent, ce qui a fait reculer le constructeur américain à la sixième place du classement.

Du côté du marché chinois, la Chine a continué de stimuler la performance robuste de son industrie automobile en août 2023. Selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA), un total impressionnant de 1,92 million de nouvelles voitures ont été vendues au cours du mois.

Dans le contexte de la Chine, BYD s’est imposé comme la marque automobile la plus performante du mois, obtenant une part de marché remarquable de 11,98 % grâce à la vente de 230 077 véhicules. Volkswagen a maintenu sa position de deuxième meilleure marque de vente en Chine, avec un total de 195 548 voitures vendues, ce qui correspond à une part de marché de 10,18 %. Toyota a pris la troisième place, avec 155 491 véhicules vendus, soit une part de marché de 8,10 %.

Honda a suivi de près à la quatrième place, enregistrant des ventes de 102 105 véhicules et capturant une part de marché de 5,32 %. Changan a clôturé le top cinq, avec la vente de 82 243 voitures, représentant une part de marché de 4,28 %.

La montée en puissance continue de BYD sur la scène automobile mondiale témoigne de l’influence croissante des constructeurs automobiles chinois sur le marché automobile international. Cette tendance met en lumière l’ascension de la Chine en tant que force majeure de l’industrie automobile mondiale, capable de rivaliser avec les marques traditionnelles établies depuis longtemps. De quoi bouleverser l’équilibre des forces dans les années à venir.