Une nouvelle gamme et des évolutions pour le SUV DS 3

Des évolutions pour le SUV DS 3

DS prévoit des changements majeurs à compter d’octobre 2023 pour son SUV DS 3, avec une simplification des niveaux de finition et l’introduction de nouveaux équipements dès le niveau de base. De plus, grâce aux mises à jour « over the air », de nouvelles fonctionnalités connectées seront progressivement déployées tout au long de l’année. Voici les détails sur ces infos du jour !

Les évolutions prévues sur DS 3

Ce sont désormais quatre niveaux de finition qui seront proposés sur le DS 3.

Les évolutions majeures touchent notamment les niveaux de finition BASTILLE et PERFORMANCE LINE, qui bénéficieront désormais de vitres arrière et d’une lunette arrière surteintées, ainsi que de jantes alliage diamantées de 17 pouces, modèle DUBLIN. Pour un confort accru, ces niveaux de finition incluront également un accoudoir central avant, des pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED, un rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, un plafonnier, ainsi qu’un éclairage de cave à pieds à LED, tous proposés en série. De plus, la fonction Advanced Traction Control, qui optimise l’adhérence sur tous types de routes, sera désormais standard pour les motorisations essence et diesel.

Au sommet de la gamme DS 3, le modèle OPÉRA continuera d’offrir un intérieur en cuir Nappa Noir Basalte et des sièges au design raffiné en forme de bracelet de montre. La Collection ESPRIT DE VOYAGE élargira l’offre en proposant un intérieur clair Gris Galet et des éléments exclusifs, dont des jantes de 18 pouces, modèle KYOTO.

Parallèlement à ces améliorations matérielles, DS Automobiles continuera d’enrichir ses modèles avec de nouvelles fonctionnalités connectées tout au long de l’année. Les propriétaires de DS 3 E-TENSE et de DS 3 CROSSBACK E-TENSE pourront désormais profiter de Trip Planner, une fonctionnalité qui permet de planifier des trajets entièrement électriques via l’application MyDS et de les envoyer directement au système de navigation connecté.

Evolution des services connectés pour toute la gamme DS

L’ensemble de la gamme DS recevra aussi de nouveaux services de maintenance. Chaque utilisateur enregistré recevra mensuellement un rapport sur l’état de santé de son véhicule, comprenant un livret récapitulatif de toutes les actions de maintenance effectuées.

DS IRIS SYSTEM, le système d’infodivertissement de pointe de DS, proposera la fonction On-Street Parking, qui permettra d’estimer la probabilité de trouver une place de stationnement à destination.

De plus, les fonctionnalités de Commandes à Distance, telles que le verrouillage/déverrouillage de la voiture, le klaxon et l’allumage de l’éclairage via un smartphone, ainsi que la fonction Connected Alarm, qui envoie un SMS en cas de déclenchement de l’alarme physique, seront bientôt disponibles sur l’ensemble de la gamme DS.

Enfin, depuis le 3 juillet, tous ces services connectés sont inclus dans deux packs d’équipements de série. Le Pack Connect One offre une durée de validité de dix ans et comprend des fonctionnalités telles que SOS & DS Assistance, la Télémaintenance, le carnet d’entretien numérique et les mises à jour OTA pour le système multimédia. Le Pack Connect Plus, inclus avec DS IRIS SYSTEM, est valable pendant trois ans et propose des fonctionnalités avancées telles que la navigation 3D connectée, la planification de trajets, les commandes à distance pour les véhicules électrifiés, entre autres.