Toyota lance la production du nouveau C-HR en Turquie

Toyota annonce le lancement de la production de son tout nouveau Toyota C-HR hybride rechargeable sur le site de Sakarya, en Turquie. Ce lancement revêt une importance particulière, car il marque le début de l’assemblage de batteries sur le continent européen, témoignant de l’engagement de Toyota envers l’électrification de sa gamme de véhicules.

Un modèle à succès qui a nécessité des investissements pour sa production

Le Toyota C-HR, depuis son arrivée sur le marché européen, s’est imposé comme un SUV au design audacieux aux lignes rappelant les coupés sportifs. Le nouveau modèle, conçu et développé en Europe, arbore une personnalité encore plus marquée que son prédécesseur. Depuis son lancement, le C-HR a réalisé plus de 800 000 ventes, contribuant ainsi à l’augmentation de la part de marché de Toyota en Europe, passant de 4 % à 7 %.

La gamme du nouveau Toyota C-HR propose une variété de motorisations hybrides, comprenant deux versions hybrides auto-rechargeables de 1,8 L et 2,0 L, une version hybride auto-rechargeable de 2,0 L avec transmission intégrale intelligente AWD-i, ainsi qu’une version hybride rechargeable de 2,0 L. Cette gamme offre aux clients des options de mobilité à faibles émissions de carbone, contribuant à la réduction des émissions de CO2.

Toyota a investi 308 millions d’euros dans la modernisation des lignes de production de Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) pour soutenir sa stratégie d’électrification. En plus de la production du nouveau Toyota C-HR hybride rechargeable, le site de Sakarya assemblera des batteries rechargeables, une première en Europe pour la marque. La nouvelle ligne d’assemblage de batteries peut produire jusqu’à 75 000 unités par an.

Yoshihiro Nakata, Président et CEO de Toyota Motor Europe, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes ravis de lancer le nouveau Toyota C-HR et d’élargir les installations de production de TMMT. La production d’une version hybride rechargeable équipée d’une batterie assemblée localement élargit davantage l’offre multi-technologies de Toyota, soutenant son objectif de réduire les émissions de CO2 de sa gamme européenne à zéro d’ici 2035. »

Toyota a clairement annoncé son engagement envers la neutralité carbone en Europe d’ici 2040, avec l’objectif ambitieux que tous ses sites de production européens deviennent neutres en carbone d’ici 2030. Toyota avance dans cette voie grâce à des mesures visant à réduire la consommation d’énergie, à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, et à l’adoption de technologies plus respectueuses de l’environnement.