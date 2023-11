Conclusion essai Mercedes EQE 53 AMG : notre avis

CONCLUSION :

Ceux qui sont réfractaires au passage à la voiture électrique devraient essayer une Mercedes-AMG EQE 53. Le niveau de performances, d’agrément général et de confort en fait une véritable démonstration de force en faveur de l’électrique. Alors oui, un tel niveau de prestations a un prix. Mais qu’en est-il d’une voiture thermique capable de telles performances ? Et des niveaux de malus écologiques et autres taxes associées ? On avait peur de voir disparaitre les AMG thermiques ( et c’est toujours le cas ) mais on se rassure en tout cas sur l’avenir de ces modèles en électrique. Car nous ne sommes qu’au premier modèle Mercedes AMG 100 % électrique, ce qui est plus que prometteur pour la suite !

Ce que nous avons aimé :

Performances diaboliques

Confort excellent

Finition et présentation intérieure au top

Technologies embarquées

Hyperscreen de haute qualité

Habitabilité aux places arrière

Ce que nous avons moins aimé :

Consommation élevée

Visibilité arrière réduite

Tarif conséquent

Poids élevé

