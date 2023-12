Renault : on vous annonce toutes les nouveautés 2024

Renault Scenic E-TECH Esprit Alpine

L’année 2024 sera particulièrement riche en nouveautés pour Renault, avec un programme de lancements très chargé ! Cette année Renault a déjà lancé sa Clio restylée, son Arkana également restylé, et il s’agissait aussi de la première année de carrière pleine de l’Austral, accompagné de l’arrivée de l’Espace. Mais vous allez le voir, l’année 2024 sera encore plus riche, avec plusieurs modèles inédits, dont deux en électrique !

Renault 5 électrique

–Renault 5 électrique : la citadine électrique du losange est très attendu, et vient déjà de débuter son teasing. La remplaçante de la ZOE est un revival de la R5 des années 70, et misera tout autant sur ce retro-design que sur son prix d’appel canon annoncé autour de 25000 euros. Deux capacités de batterie sont prévues, et plusieurs niveaux de puissance seront également proposés. Cette R5 sera aussi déclinée chez Alpine en petite sportive électrique de 220 ch, sous le badge Alpine A290. La première mondiale aura lieu fin février au salon de Genève, avec des livraisons prévues dès l’automne 2024.

Renault Captur restylé

–Renault Captur restylé : attendu en 2023, le restyling du SUV n’est finalement pas encore arrivé en concessions. La présentation devrait désormais se rapprocher pour ce rival du Peugeot 2008, qui lui a été restylé il y a quelques mois. Le Captur devrait reprendre la nouvelle signature lumineuse placée dans les flancs du bouclier avant, comme sur la Clio, et revoir sa calandre qui accueillera aussi le nouveau logo. Un Captur Esprit Alpine devrait apparaitre, et devenir la version supérieure. Il est aussi question d’un Captur allongé, avec plus de place à l’arrière et un meilleur volume de coffre.

Renault Rafale

–Renault Rafale : le constructeur français ne misera pas que sur l’électrique l’année prochaine, puisque l’une des grandes nouveautés sera le nouveau porte-étendard du losange, qui sera exclusivement proposé en hybride. Si au lancement, seul un moteur Full hybrid de 200 ch sera proposé, Renault a déjà annoncé l’arrivée d’une déclinaison hybride rechargeable qui montera à 300 ch, et permettra ainsi d’avoir 4 roues motrices. Elle pourrait arriver dès la fin de l’année 2024. Le Rafale sera le premier modèle de la gamme thermique à inaugurer le nouveau style Renault, depuis l’arrivée de Gilles Vidal.

nouveau Renault Scénic électrique

–Renault Scénic électrique : oubliez le monospace compact que nous avons connu depuis les années 90. Désormais le Renault Scénic E-TECH est un SUV électrique, et viendra concurrencer le nouveau Peugeot e-3008. Il sera proposé avec 218 ch de puissance en entrée de gamme et une batterie de 63 kWh, ce qui devrait lui garantir un prix sous les 47000 euros pour être éligible au bonus écologique 2024. Une plus grosse batterie de 87 kWh lui permettra d’afficher une autonomie maximale de 500 km, là où le e-3008 veut atteindre les 700 km.

-Renault Austral : le SUV compact devrait profiter lui aussi de la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 300 ch annoncée sur le Rafale.

-Renault Espace : même chose pour l’Espace, la version longue de l’Austral, avec l’arrivée attendue de la motorisation E-TECH 4X4 de 300 ch.