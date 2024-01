Premières images de la future Volvo ES90 – illustration : Autohome

La gamme Volvo s’oriente désormais vers les modèles électriques exclusivement. D’ailleurs les nouveautés Volvo 2024 sont des SUV électriques : les EX30 et EX90. Un autre modèle pourrait aussi arriver un jour en Europe, le monospace EM90 qui vise en priorité le marché chinois. Propriété du groupe Geely, la firme suédoise travaille aussi sur un nouveau projet. Il s’agirait d’un berline électrique, basée sur la plate-forme SPA2 de l’EX90. Cette future Volvo ES90 ( un nom à confirmer ) viserait principalement le marché chinois, elle aussi. Voici nos informations sur ce futur modèle électrique.

La première grande berline Volvo électrique

Alors qu’en France et en Europe, les grandes berlines ne sont pas particulièrement prisées, il n’en est pas de même dans le reste du monde. Le marché chinois notamment, est très porté sur ce segment, que ce soit en thermique ou en électrique. Il y a donc de la place pour une grande berline Volvo électrique, qui vienne concurrencer notamment les Mercedes EQE et BMW i5, mais aussi les Tesla Model S ou encore la Xiaomi SU7.

Le projet V551 a été officialisé par Volvo, qui a publié une image de l’équipe en charge de son développement autour d’un prototype bâché. Et d’après le média chinois Autohome qui a publié ces illustrations, il s’agirait bien d’une déclinaison berline de l’EX90. Cette future berline pourrait donc récupérer la grande batterie de 111 kWh de ce modèle, ainsi que ses différentes motorisations. A savoir une motorisation propulsion de 279 ch, et deux versions quatre roues motrices de 408 et 517 ch.

Avec une capacité de batterie élevée, cette ES90 pourrait donc permettre d’afficher une autonomie largement supérieure à 600 km ( en cycle WLTP ).

Esthétiquement, ces illustrations montrent une berline qui reprend le style des derniers modèles de la marque, un design épuré qui privilégie les lignes horizontales marquées. Avec près de 5 m de long, cette ES90 disposera d’un empattement supérieur à 3 mètres : l’habitabilité devrait être conséquente, et du coup du marché local.

Il serait logique que Volvo commercialise ce modèle chez nous, sa production en Chine n’étant pas un obstacle étant donné qu’au-delà de 47000 euros, il n’est plus question d’un bonus écologique. Contraiment au nouveau Volvo EX30, qui lui, sera également produit en Belgique à partir de 2025.