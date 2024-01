Le Skoda Enyaq arrive en leasing social à un prix canon

Le groupe Volkswagen a mis un peu de temps à dégainer ses offres commerciales, mais les faits sont là : désormais de nouvelles offres sont disponibles en leasing social chez Volkswagen, Cupra et Skoda. Alors que chez les deux premiers constructeurs cités, l’offre concerne des citadines ou des compactes, ce n’aurait pas été possible chez Skoda. Curieusement le constructeur tchèque n’a pour l’heure qu’un SUV familial dans son catalogue de modèles électriques, l’Enyaq. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il arrive à prix canon grâce au leasing social.

Le modèle le plus habitable en leasing social

Début janvier, l’offre en leasing social électrique était concentrée presque essentiellement sur des françaises et / ou des modèles du groupe Stellantis.

Cela concerne des citadines de segment A et B, des SUV de segment B, et des compactes du segment C. L’arrivée du Skoda Enyaq est donc intéressante pour les automobilistes éligibles : ce SUV familial de 4,64 m de long est sans concurrence dans le dispositif de leasing social !

Proposé au prix catalogue de 46460 euros hors promotion, le Skoda Enyaq 60 concerné par le leasing est affiché au prix mensuel de 149 euros par mois. Il s’agit d’une location longue durée de 37 mois et 40 000 km maximum, financée avec VW Financial Services. Ce leasing de 3 ans peut également être renouvelé une fois : intéressant, car dans 3 ans il est peu probable que de tels tarifs soient encore proposés.

Une grosse partie du financement est assurée par une aide de l’état, portée à 13000 euros contre 7000 euros pour le seul bonus écologique majoré.

A ce tarif, le Skoda Enyaq 60 comprend une seule option comprise : la peinture métallisée.

Skoda complète donc l’offre de leasing social par le haut, avec l’un des modèles les plus chers mais aussi les plus familiaux. A ce tarif, c’est évidemment une excellente affaire !