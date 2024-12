La DS N°8 révèle son nom et sa planche de bord

La planche de bord de la nouvelle DS N°8

DS Automobiles révèle le nom de son nouveau modèle : ce sera la DS N°8. Une nouvelle nomenclature, qui peut rappeler le célèbre parfum Numéro 5 de Chanel ! Exit la DS9 qui a connu un flop retentissant : la nouvelle venue sera certainement plus au goût de la clientèle européenne, et sera proposée en électrique. Autre info du jour, la marque poursuit le teasing sur cette nouveauté en nous présentant son habitacle en photo !

Un intérieur haut de gamme

Alors que l’on vient de vous présenter la nouvelle DS N°8 sans camouflage, la marque nous révèle aujourd’hui les images inédites de sa planche de bord, ainsi que son nom officiel. Cette planche de bord épurée met en avant des éléments de décor rétroéclairés qui se prolongent sur les contre-portes pour créer une ambiance unique. On remarque aussi que cela permet d’intégrer et de mettre en valeur les haut-parleurs dans les portières.

L’habillage de la planche de bord avec une teinte bleu sombre fait écho à la sellerie : un virage a été pris pour DS, qui innove et évolue par rapport aux modèles actuels. La sellerie ne semble pas non plus faire appel au motif bracelet de montre, utilisé depuis la première DS3…Il y a également sans doute une volonté de ne pas faire apparaitre de cuir sur ce modèle de présentation, ce qui devient tendance voire « obligatoire » sur les voitures électriques actuelles.

On remarque également un dessin de volant totalement inédit, avec quatre branches obliques et un rappel de teinte aux décors de la planche de bord. Au niveau technologique, DS a fait le choix d’un vaste écran panoramique central, et d’une instrumentation numérique devant le conducteur mais pas en prolongement de l’écran principal.

Ce nouvel intérieur ne manque pas de cachet, et devrait séduire les acheteurs.

L’arrière de la nouvelle DS N°8

Teasing jusqu’en 2025

DS nous révèle aussi le nom en l’apposant sur le hayon de la DS N°8, sans camouflage et avec des feux arrière visibles ! Ce qui laisse penser que la présentation officielle tend à se rapprocher de plus en plus. La commercialisation est prévue pour l’été 2025.