Audi A2 e-tron : 38 600 € pour la nouvelle compacte électrique d’Audi

Audi A2 e-tron vert pistache

Audi remet un nom que l’on croyait définitivement rangé au musée. L’A2 revient, mais pas question de reproduire à l’identique le petit monospace en aluminium des années 2000. Cette fois, Audi en fait sa porte d’entrée dans l’électrique, avec une ambition assez claire : proposer une compacte premium qui consomme peu, sans demander au conducteur de vivre avec une petite batterie et des arrêts recharge interminables.

Les commandes viennent d’ouvrir en France. Le prix d’attaque est fixé à 38 600 euros, tandis que la gamme grimpe jusqu’à 52 000 euros pour la version de 326 ch. Les premières livraisons sont annoncées pour décembre 2026.

38 600 €, mais pas encore les 646 km

Il faut regarder la gamme d’un peu plus près avant de retenir le chiffre de 646 km.

L’A2 e-tron proposée à 38 600 € utilise une batterie de 52 kWh et un moteur de 170 ch. Audi annonce 376 à 423 km d’autonomie WLTP selon la configuration, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 160 km/h. La recharge rapide reste toutefois intéressante pour cette version, avec un passage de 10 à 80 % annoncé en 24 minutes.

La suite de la gamme change sensiblement de philosophie. La version 190 ch passe à 61 kWh et démarre à 42 900 €. Puis l’A2 e-tron 231 ch réclame 46 900 € et reçoit la grosse batterie de 84 kWh. C’est cette dernière qui affiche la meilleure autonomie, avec jusqu’à 646 km selon le cycle WLTP dans la communication française d’Audi. Le sommet de la gamme atteint 326 ch pour 52 000 €.

Et c’est probablement la 231 ch qui rend l’A2 la plus intéressante sur le papier. Elle combine une puissance déjà confortable avec une autonomie qui commence à rendre crédibles les longs trajets sans transformer chaque déplacement en calcul de consommation.

Audi A2 e-tron vert pistache

Une Audi qui cherche surtout à consommer moins

Audi insiste beaucoup sur son coefficient de traînée de 0,24. Ce n’est pas simplement une donnée destinée à garnir une fiche technique. Sur une voiture électrique compacte, l’aérodynamique devient rapidement déterminante lorsque l’on cherche à gagner des kilomètres sans augmenter démesurément la batterie.

L’A2 e-tron revendique ainsi une consommation pouvant descendre jusqu’à 12,8 kWh/100 km dans sa configuration la plus favorable. Audi la présente comme son modèle le plus efficient jamais produit.

Ce choix explique aussi une partie de son positionnement. Plutôt que de répondre aux nouvelles électriques avec toujours plus de puissance et de capacité de batterie, Audi tente ici de revenir à une recette presque plus raisonnable : une compacte relativement légère, travaillée pour fendre l’air et capable de parcourir beaucoup de kilomètres avec une quantité d’électricité contenue.

Audi A2 e-tron vert pistache

L’A2 devient aussi la nouvelle entrée de gamme électrique

Avec cette voiture, Audi ne se contente pas de remplacer une ancienne A2. La marque cherche surtout à reconstruire son accès à l’électrique.

La gamme thermique et les anciens modèles compacts ayant évolué, l’A2 e-tron arrive dans un espace où elle doit jouer le rôle de modèle d’appel. À 38 600 €, elle reste nettement plus chère qu’une compacte généraliste électrique, mais Audi ne la présente évidemment pas comme une concurrente d’une Renault Mégane E-Tech ou d’une Volkswagen ID.3 simplement rebadgée.

Son terrain de jeu est plutôt celui des compactes premium.

La comparaison avec la DS N°4 E-Tense, proposée à partir de 46 990 € avec 213 ch et jusqu’à 450 km WLTP, devient particulièrement intéressante. L’A2 démarre moins cher et propose surtout une gamme beaucoup plus large, puisqu’elle monte jusqu’à 326 ch et peut dépasser les 600 km d’autonomie.

L’autre comparaison est moins flatteuse pour Audi : sa cousine Volkswagen ID.3 est moins chère. L’A2 assume donc clairement le supplément demandé pour accéder à l’univers des quatre anneaux.

Audi A2 e-tron vert pistache

Un intérieur qui veut faire oublier le prix

Audi n’a pas non plus réduit l’équipement pour obtenir ce tarif d’entrée. L’écran panoramique MMI réunit un Audi virtual cockpit plus de 11,9 pouces et un écran tactile central incurvé de 12,8 pouces. L’assistant Audi intègre l’intelligence artificielle et le planificateur e-tron peut gérer les arrêts de recharge sur les longs trajets. Plusieurs aides à la conduite habituellement associées à des modèles plus haut placés dans la gamme sont également proposées de série.

L’A2 joue même une carte assez inhabituelle avec le système magnétique Fidlock. Des accessoires peuvent être fixés dans l’habitacle ou le coffre sans multiplier les supports et rangements permanents.

Le coffre atteint 396 litres, puis 1 336 litres banquette rabattue. Certaines versions disposent également d’un petit coffre avant de 13 litres.

On retrouve finalement la philosophie de la première A2, mais avec les moyens technologiques de 2026 : essayer de faire beaucoup avec une voiture compacte.

Les prix de l’Audi A2 e-tron en France

La gamme française commence à 38 600 € pour l’A2 e-tron 170 ch. Les tarifs évoluent ensuite rapidement :

170 ch, 52 kWh : 38 600 €

190 ch, 61 kWh : 42 900 €

231 ch, 84 kWh : 46 900 €

326 ch, 84 kWh : 52 000 €

Audi propose aussi une offre LLD à partir de 390 €/mois, avec 2 500 € d’apport, sur 37 mois et 30 000 km, après prise en compte de la prime Coup de Pouce annoncée par la marque. Sans apport, le loyer passe à 460 €/mois.

La question sera maintenant de savoir si cette nouvelle A2 réussira là où sa devancière avait échoué. La première A2 était technologiquement très ambitieuse pour son époque, mais son coût de fabrication élevé avait contribué à limiter sa diffusion. La nouvelle génération arrive dans un marché autrement plus mature, avec une pression très forte sur les prix et des constructeurs chinois devenus particulièrement agressifs sur les compactes électriques.

Audi mise donc sur autre chose : l’efficience, la qualité perçue et une technologie assez poussée, sans transformer cette A2 en énorme voiture électrique.

C’est peut-être finalement ce qui définit le mieux cette nouvelle A2. Elle ne cherche pas à impressionner uniquement avec ses 326 ch. Son argument le plus sérieux se trouve probablement dans la version de 231 ch, capable de combiner grosse autonomie et consommation contenue dans un format encore raisonnable. Une approche presque à contre-courant du marché actuel… et qui pourrait bien être la partie la plus intéressante de cette résurrection.

Audi A2 e-tron vert pistache