Série limitée : Nissan Micra, Qashqai et X-Trail N-Tec

Une nouvelle série limitée N-Tec est proposée sur les Nissan Micra, Qashqai et X-Trail. Seul grand absent : le nouveau Juke.

Commençons par la citadine Micra N-Tec. Basée sur la finition Acenta, cette dernière reçoit des jantes alliage 17″ noires, des vitres arrière surteintées, des fonds de phares fumés et des éléments noir verni. Mais la dotation n’est pas concentrée sur la seule partie extérieure, avec de série le freinage d’urgence intelligent, les capteurs de stationnement arrière, et le système de navigation développé par TomTom avec Android Auto et Apple Car Play.

Continuons avec le Qashqai N-Tec : phares à fond noir, jantes alliage 19″, sellerie alcantara et toit panoramique distinguent le SUV compact de la série limitée équivalente sur la Micra. A cela, le Nissan Qashqai N-Tec ajoute de nombreuses aides à la conduite avec les technologies Nissan ProPILOT. Système de stationnement intelligent, surveillance des angles morts ou encore système de détection de fatigue du Pack Sécurité Plus sont proposés en série.

De son côté le Nissan X-Trail N-Tec se pare d’une calandre noire, de coques de rétroviseurs et de rails noirs, et des seuils de portes rétro-éclairés N-Tec. Là encore, la présentation est complétée par des équipements d’aide à la conduite très complets : régulateur de vitesse intelligent et aide au maintien dans la voie, système de stationnement intelligent, surveillance des angles morts ou encore système de détection de fatigue intelligent.

Nissan commercialisera sa nouvelle série limitée N-Tec dès le mois de février : les prix n’ont pas encore été annoncés.

