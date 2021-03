Les prix de la Dacia Spring : dès 12000 € !

Dacia Spring

Dacia nous dévoile les prix de celle qui sera sans doute pour quelques années, la voiture électrique la moins chère du marché ! La nouvelle Dacia Spring sera facturée à partir de 12403 euros, bonus écologique déduit. Il ne faudra pas attendre de remise, du fait de la politique de prix nets pratiqués par Dacia.

La marque d’origine roumaine va également communiquer sur des tarifs de location longue durée très attractifs. Cette nouvelle Spring sera ainsi proposée à partir de 89 euros par mois, bonus écologique déduit et prime à la conversion incluse. Cela en fera la voiture électrique la moins chère en location longue durée.

Vous pourrez passer commande chez Dacia dès le 20 mars, mais les livraisons ne commenceront pas avant l’automne prochain !

En entrée de gamme, la Dacia Spring Confort est affichée hors bonus à 16990 euros. Elle ne peut pas profiter du bonus maxi, car celui-ci est limité à 27 % du prix d’acquisition de la voiture. Cette Spring Confort est correctement équipée avec de série : radio bluetooth, climatisation manuelle, feux de jour LED, sellerie TEP/tissu, prise USB et câble de charge mode 2.

C’est un niveau d’équipement nettement plus élevé que les premiers prix des Dacia, qui se dispensent en général de tous les éléments de confort.

La face avant de la nouvelle Spring

Pour 1500 euros de plus, la Dacia Spring Confort + gagne en équipements complémentaires la peinture métallisée, la roue de secours, le pack orange, et le pack techno avec Media Nav 7″, caméra de recul et radars arrière. Ce prix de 18490 euros peut donc descendre à 13498 euros bonus écologique déduit.

Et en location, le loyer de départ passe seulement à 94 euros ! Autant dire que pour 5 euros de plus par mois, il vaut mieux opter en location pour une Spring Confort +. Cette version donne également droit à 2000 km de charge offerts dans le réseau Plugsurfing.

Les professionnels pourront profiter d’une Spring Business, à seulement 12264 euros bonus déduit. Cette version est orientée vers l’autopartage, avec une sellerie TEP facile à entretenir, des tapis de sol et des seuils de protection de portes.

Dacia proposera ultérieurement une version Cargo pour les pros, dont les prix ne sont pas encore communiqués.

Cette nouvelle Dacia Spring devrait aider à démocratiser les voitures électriques en France, ainsi qu’en Europe.

Le profil de la petite Spring

La Spring en vue arrière

La Spring en vue dynamique