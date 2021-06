La Renault Mégane E-Tech électrique sur les routes

Renault Mégane E-Tech électrique

Vous aurez peut-être bientôt la chance de croiser sur les routes l’un des exemplaires de pré-série de la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique ! Ce nouveau modèle n’est pas basé sur la carrosserie existante de la Renault Mégane et dispose de son propre style. Son gabarit s’apparente davantage à celui d’un crossover compact.

Les 30 exemplaires qui vont parcourir les routes de France avec à leur bord des ingénieurs Renault sont camouflés avec un dessin inspiré du nouveau logo de la marque, fièrement arboré par la proue du véhicule.

Cette nouvelle MéganE ( on peut prononcer Mégane I pour la distinguer de la Mégane thermique actuelle ) repose sur la nouvelle plate-forme CMF-EV. Elle sera généreusement motorisée pour son lancement commercial avec un bloc de 217 ch. Sa batterie de 60 kW lui permettra d’atteindre jusqu’à 450 km d’autonomie en cycle WLTP. On parle déjà de deux autres tailles de batteries pour la suite : 40 kW pour l’entrée de gamme, et 87 kW pour la version destinée aux gros rouleurs.

Renault devrait présenter sa première compacte électrique à l’automne 2021, dans le cadre du salon de Munich. Ce nouveau salon qui remplace Francfort devrait faire la part belle aux modèles électriques : ce sera le rendez-vous idéal pour cette nouvelle Renault. Pour les clients qui passeront commande dans la foulée, ils pourront espérer recevoir leur Mégane E-Tech électrique début 2022.

Cette nouveauté viendra concurrencer une certaine Volkswagen ID.3, ainsi que la Tesla Model 3 dont les ventes ne font que grimper.

Fabriquée en France dans l’usine de Douai, cette Mégane E-Tech électrique ne remplacera pas l’actuelle Mégane, qui poursuivra sa carrière, notamment en hybride.

