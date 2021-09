Quel prix pour un changement d’embrayage ?

Mécanique auto

Parmi les interventions mécaniques d’entretien coûteuses, le remplacement d’embrayage est en bonne place du fait d’une fréquence relativement élevée, mais aussi d’un prix conséquent. Les moteurs diesel entraînent en effet dans de nombreux cas le remplacement du volant moteur, ce qui gonfle la facture.

Voici des exemples de tarifs selon les modèles.

La Citroën AX était un modèle peu coûteux à entretenir

Pour un exemple de voiture vraiment pas chère et pour laquelle on s’attend àchanger son embrayage à petit prix, nous avons sélectionné une Citroën AX de 1995, 1.0 essence 50 ch.

Sur Lyon, les tarifs sont affichés entre 381 euros et 570 euros. Des prix assez élastiques, qui vous donneront envie de faire jouer la concurrence ! Et le moins cher n’est pas un centre auto mais un petit garage, alors que le plus cher est un centre auto spécialisé.

Deuxième exemple : une Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 105. Mauvaise surprise sur ce modèle : le volant moteur bi-masse doit être remplacé en même temps que l’embrayage. De quoi en faire frémir votre banquier !

Les prix varient de 1369 euros à 2207 euros ! Une somme conséquente, qui peut représenter 20 % de la valeur de la voiture.

La Clio 3 est très diffusée en France

Troisième exemple : une Renault Clio 3 1.2 TCe 100 ch.

Les prix sont affichés entre 680 euros et 1018 euros, une somme là aussi conséquente pour des voitures qui valent aujourd’hui selon les cas moins de 5000 euros.

Quatrième exemple : un Peugeot 3008 I de 2014, 2.0 HDI 150 ch.

Là encore la fourchette de prix est assez large, et va de 1315 à 2151 euros. A ce tarif vous l’aurez compris : le remplacement comprend également celui du volant moteur.

Nouvel exemple : le Citroën C4 Picasso 1.6 BlueHID 115 ch 2014

Pour ce monospace, il faut également remplacer le volant moteur. Ce qui donne un tarif conséquent allant de 1241 euros à 1797 euros !

Conclusion : Ces différents exemples vous donneront une idée du prix d’un remplacement d’embrayage, dont le budget n’est pas à négliger. Il est d’autant plus impératif de bien s’assurer qu’il fonctionne correctement lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Si le passage des vitesses vous semble difficile ou bien que la voiture patine excessivement, méfiance !