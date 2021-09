Audi S3 Sportback

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sportives : la S3 n’intéresse plus Audi. Je vais exceptionnellement vous relater le fruit d’un contact avec le service presse d’Audi, qui est assez révélateur d’une nouvelle tendance.

Nous avions programmé le prêt d’une belle S3 Sportback dans un coloris identique à l’exemplaire ci-dessus, dont vous auriez pu profiter dans les prochaines semaines. Et que vous auriez pu lire maintenant ou dans quelques années ( car Actu Automobile a déjà 12 ans ).

Malheureusement le prêt a été annulé par Audi France, pour plusieurs raisons. La première et c’est bien dommage : comme le personnel et les méthodes changent chez Audi, nous devons repartir à zéro avec la marque. On nous demande donc un dossier, que nous n’avons jamais du produire à ce jour pour aucun constructeur. Ce n’est pas ce qui nous a empêché de faire des centaines d’essais, dont des dizaines d’Audi !

Deuxième raison assez dommageable : la S3 ne les intéresse pas. Il vaudrait mieux que l’on teste une Audi électrique, une e-tron. La S3 est bientôt sortie depuis un an, et elle sort bientôt du parc presse. Vous ne verrez donc plus de nouvel essai de cette sportive…Ni ici ni ailleurs. Avant sa sortie de parc prévue dans un mois, la belle était bien disponible. Mais la priorité est ailleurs : il faut parler des modèles électriques.

En procédant ainsi, on baisse le rideau sur des modèles thermiques pourtant proposés au catalogue. La S3 n’est certainement pas le seul modèle qui subira le même traitement.

Ne vous étonnez pas de voir de plus en plus de modèles électriques testés dans les médias : ce n’est pas seulement parce qu’il y en a plus, mais aussi parce qu’ils nous sont imposés. L’électrification à marche forcée, une réalité dans l’automobile imposée à tous les niveaux.