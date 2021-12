BMW Concept XM : le futur sans chevrons

Non, ce nouveau BMW Concept XM n’a rien à voir avec l’ancienne grande berline de Citroën. Si ce n’est peut-être son objectif de tirer l’image de la marque vers le haut ! ( Ca n’a pas marché pour les chevrons…)

Citroën et BMW ont juste réalisé un accord afin que le nom XM puisse être utilisé par BMW. En échange, Citroën peut utiliser des X pour ses SUV…

Mais ce concept n’est pas qu’une folie de style : il préfigure le futur BMW XM attendu pour fin 2022. Ce nouveau SUV sera fabriqué aux Etats-Unis, dans l’usine de Spartanburg.

Il s’agit d’une démonstration de force pour BMW M : proposer un modèle électrifié aux caractéristiques hors normes. Effectivement la conception est plutôt étonnante, puisque ce nouveau SUV combine la puissance d’un gros V8 essence avec le couple d’un moteur électrique. Cela donne une puissance cumulée de 750 ch, pour un couple de 1000 Nm. Il s’agit tout simplement de la voiture produite par BMW M la plus puissante à ce jour !

L’électrification permet au XM Concept d’afficher fièrement une autonomie de 80 km en zéro émission. Aucun chiffre de performance n’est annoncé : BMW communique davantage sur le style extérieur. Et il y a effectivement un vrai sujet, avec un design particulièrement fort sur ce modèle. De face, les haricots sont plus gros que jamais, et même illuminés la nuit ! Juste à côté, les blocs optiques paraissent minuscules.

Le profil est assez massif, malgré la monte pneumatique assez généreuse puisqu’il s’agit de 23″. A l’arrière, les deux lignes de led qui font office de feux rappellent l’ancienne i8. Mais pour les logos BMW placés de part et d’autre de la lunette arrière, le clin d’oeil est fait en direction de la sportive M1, créée il y a tout juste 50 ans. La partie arrière se démarque aussi par le positionnement vertical des sorties d’échappement, ce qui change des modèles BMW M actuels.

BMW l’annonce : ce design très particulier marque une nouvelle voie pour les modèles de luxe de la marque. Le nouveau BMW IX avait déjà été remarqué en ce sens.

L’habitacle parait presque en comparaison moins futuriste, et près pour la production de série ! Il arbore une très belle sellerie cuir vintage, qui plaira aux amateurs de voitures anciennes.

Contrairement aux modèles M actuels, le futur SUV XM ne sera pas décliné en BMW plus conventionnelle et moins puissante. De quoi en faire le porte-drapeau de BMW Motorsport pour quelques années…

