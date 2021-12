Renault Austral : il va remplacer le Kadjar

Renault Austral

Voilà qui n’est pas une habitude de Renault : abandonner un patronyme au bout d’une seule génération ! Ce sera pourtant ce qui est arrivé au SUV compact de la marque, le Renault Kadjar. Dès son lancement, son nom n’a pas convaincu, même chez Renault. Si les choses s’étaient passées différemment au niveau des ventes, on peut imaginer que le nom serait resté. Mais le fait de rester constamment dans le sillage du Peugeot 3008 n’a pas joué en faveur du Kadjar…

Au printemps 2022, Renault va donc lancer son nouveau SUV compact : le Renault Austral. Un nom inédit mais qui était présent dans la base de données de la marque depuis 2005. Il s’agit pour la marque de partir à la reconquête du segment C, après avoir lancé l’Arkana, et avec l’arrivée de la Mégane E-Tech Electrique et de ce nouveau modèle. Cette stratégie du plan Renaulution mise en place par Luca de Meo.

Austral sera écrit en toutes lettres sur le hayon, il faudra bien marquer les esprits ! Ce nom a été choisi pour plaire sur l’ensemble des marchés de la marque à travers le monde.

Le Renault Austral va mesurer 4,51 m, et sera proposé dans une seule configuration 5 places contrairement par exemple au Volkswagen Tiguan. Il sera donc 2 cm plus long que l’actuel Kadjar, et plus court de 6 cm que le SUV coupé Arkana.

En matière de vie à bord, ce descendant du Scénic sera doté d’une banquette arrière coulissante. Celle-ci permettra de favoriser au choix le volume du coffre ou l’espace aux places arrière.

Sous le capot, le nouveau Renault Austral sera proposé avec des moteurs essence avec micro-hybridation ( le 1.3 TCe ). Mais il pourra aussi profiter de motorisations hybrides et hybrides rechargeables. En revanche, pas de version 100 % électrique annoncée dans l’immédiat.

Renault repart donc sur de nouvelles bases avec l’Austral, pour faire oublier un Kadjar convaincant mais trop sage pour faire de l’ombre au Peugeot 3008.