Peugeot 3008 Roadtrip : la série bien placée

Peugeot 3008 Roadtrip

La série spéciale Roadtrip se décline depuis quelque temps sur le Peugeot 3008 restylé. Ce nouveau Peugeot 3008 Roadtrip s’intercale dans la gamme entre les 3008 Allure et GT, avec des prix qui débutent à 35900 euros.

Extérieurement, le 3008 Roadtrip se démarque de la finition Allure par la présence des rails de toit en aluminium, un toit couleur black diamond, et des badges Roadtrip. Il reprend exactement les mêmes jantes alliage que le 3008 Allure.

A l’intérieur, la sellerie est mixte avec du TEP mistral, du tissu casual et de l’alcantara mistral avec surpiqûres grises et orange comme sur un 3008 GT. La présentation est encore agrémentée par les seuils de portes et le pédalier en inox, les tapis Roadtrip ou encore le pack éclairage d’ambiance. Les équipements de série comptent également l’accès et le démarrage mains libres, la mise en tablette du siège passager avant,

De rares options restent proposées, comme l’alarme, l’attelage, l’advanced grip control ou encore le filet de charge haute. Mais aussi la sellerie en cuir nappa !

Les acheteurs auront le choix entre de nombreuses motorisations du 3008 : les Puretech 130 et BlueHDI 130 en boite manuelle ou automatique, et la motorisation hybride 225.

Pour 1150 euros de plus que la finition Allure, le Peugeot 3008 Roadtrip ajoute des équipements qui font la différence.

Peugeot décline cette série spéciale sur plusieurs de ses modèles ces dernières années. Et cette année il y a par exemple la 208 Roadtrip, le 2008 Roadtrip, quand à la 308 de nouvelle génération elle n’est pas encore proposée dans cette série. Mais vous pourrez sans doute trouver sur le marché de l’occasion récente l’ancienne 308 Roadtrip commercialisée jusque récemment.

