La nouvelle BMW M2 sans camouflage ?

nouvelle BMW M2

La nouvelle BMW M2 doit être présentée dans quelques jours, mais des photos volées circulent déjà sur les réseaux sociaux ce week-end. Il pourrait donc bien s’agir de la toute nouvelle M2, sans aucun camouflage !

Cette déclinaison ultra-sportive de la nouvelle BMW Série 2 Coupé s’en démarque par un kit carrosserie M spécifique, des jantes alliage inédites, et quatre généreuses sorties d’échappement. Ces images nous montrent aussi des ailes élargies, pour permettre d’avoir des voies plus larges.

A l’avant, la calandre sans contour est particulièrement sobre, juste habillée d’une grille aux barrettes horizontales noires. Le chrome n’est plus de mise : il disparait de plus en plus de la production automobile. Les blocs optiques sont ceux des modèles standard, mais semblent ici assombris. Le bouclier avant délaisse les prises d’air latérales triangulaires du modèle classique pour des entrées d’air rectangulaires, plus classiques mais agressives. La prise d’air centrale est large, et mise en avant par une lame inférieure de couleur noire.

Cette sobriété peut interpeller, et sans le sigle M2, on aurait pu croire à un modèle classique. Les rétroviseurs ont un design qui fait penser à ceux d’une M3, mais sont identiques à ceux d’une M240i.

Le profil présente de belles jantes alliage M peintes en noir, avec à l’avant des étriers de freins rouges. A l’arrière le bouclier est spécifique, avec des angles saillants et un extracteur noir brillant.

Une mécanique noble et affûtée sous le capot de la nouvelle BMW M2

Cette nouvelle M2 conservera un 6 cylindres en ligne, une architecture chère à BMW. Ce bloc de 3.0 L de cylindrée devrait développer 450 ch : c’est 80 ch de plus que l’ancienne M2 à sa sortie. De quoi laisser un peu d’écart avec les M3 et M4 Coupé… ( lire notre essai de la première BMW M2 )

Sauf qu’une M2 CSL plus radicale est au programme ! Cette version allégée et plus puissante sera plébiscitée pour les sorties sur circuit. Elle sera dévoilée non pas en octobre, mais en 2023.

BMW M fête cette année son cinquantième anniversaire et le programme des réjouissances a été plus que copieux ! Les nouveautés ont été nombreuses, avec la M3 Competition xDrive Touring, la M4 édition 50 ans, la M4 CSL…

Cette seconde génération de la M2 n’est donc peut-être pas la dernière nouveauté présentée cette année, le programme aura été très riche pour cette célébration !

