Renault 4EVER Trophy : le futur SUV inspiré de la 4L

Renault 4EVER Trophy

Le concept Renault 4EVER Trophy est l’une des nouveautés marquantes du Mondial de l’auto 2022. Et ce pour trois raisons !

Renault se tourne vers son passé : ce concept revisite un modèle emblématique du siècle dernier, la Renault 4, surnommée 4L.

Le constructeur au losange en profite pour faire un joli coup de pub au 4L Trophy, qui fête ses 25 ans.

Et enfin dernier élément crucial : ce concept n’est pas seulement un show-car sympathique, et préfigure un futur SUV urbain électrique.

La fameuse 4L bientôt de retour sous forme d’un SUV électrique

Renault aurait pu faire renaitre la 4L pour remplacer l’actuelle Twingo, mais ce n’est pas le plan envisagé…Dans la future gamme électrique, une inédite R5 électrique viendra prendre le relais de la ZOE E-TECH. Personne ne l’aurait imaginé au départ, mais la Renault 4 électrique reviendra en renfort, sur la base de cette R5, et sous la forme d’un petit SUV de catégorie B. Ces deux modèles seront produits en France, dans l’usine de Maubeuge. Ils partageront beaucoup d’éléments techniques : plate-forme CMF-BEV, moteurs et batteries.

Un design neo rétro qu’on devrait retrouver sur le futur modèle de série

Ce concept car reprend certains codes incontournables de la 4L, de la face avant jusqu’au bouclier arrière ! Que ce soir la forme du capot caractéristique ( et qui s’ouvre à l’envers sur l’originale ), le rectangle de la calandre qui englobe les phares ronds, ou encore la custode arrière en forme de trapèze : rien ne manque. De profil, il faut toutefois se concentrer sur la silhouette pour trouver la filiation !

Positionnée en hauteur avec une grande garde au sol et des jantes 19″, cette Renault 4EVER Trophy joue dans une autre catégorie que la 4L originale. Les accessoires comme la pelle fixée à l’arrière ou la roue de secours sur la galerie apportent la touche 4L Trophy indispensable. Il faut donc imaginer ce concept sans ces éléments et avec de plus petites roues pour se rapprocher d’un futur modèle de série…

Car tout n’est pas fantaisiste : la longueur de 4,16 m semble très crédible par exemple.

Le bain de foule débute dès demain au Mondial de Paris, les équipes Renault seront sans doute très à l’écoute des visiteurs pour recueillir leurs impressions !

