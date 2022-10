Mercedes dévoile l’EQE SUV, son 5ème SUV électrique

Mercedes EQE SUV

La gamme électrique Mercedes poursuit son développement, qui semble parfaitement rôdé. Et voici le cinquième SUV électrique de la gamme : l’EQE SUV. Cet équivalent polyvalent de la « berline d’affaires EQE » est plus haut que cette dernière mais plus court, avec un empattement réduit de 9 cm.

Ce nouveau venu a soigné son Cx qui s’établit à 0,25 seulement, notamment grâce à ses soubassements travaillés. Pas de surprise pour le design, dans la veine des modèles de la gamme Mercedes EQ, notamment avec la face avant caractéristique.

Trois motorisations pour le nouvel EQE SUV

La gamme classique va comporter trois motorisations. En entrée de gamme, l’EQE 350+ est une propulsion arrière avec 215 kW de puissance pour 565 Nm de couple. Au-dessus, l’EQE 350 4MATIC bénéficie de la transmission intégrale, avec la même puissance mais un couple moteur de 765 Nm. Et enfin la version la plus puissante, l’EQE 500, développe 300 kW de puissance pour 858 Nm de couple.

Selon les versions, l’autonomie électrique varie entre 450 et 590 km, de quoi envisager de longs parcours entre deux bornes…

Deux versions AMG déjà au programme

Mercedes-AMG n’a pas oublié les versions sportives, avec deux versions Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC et 4MATIC+.

La première bénéficie d’une puissance réhaussée à 350 kW, soit 476 ch pour 858 Nm de couple. Il ne lui faut que 4,3 s pour passer de 0 à 100 km/h, pas mal pour un gros SUV électrique de 2,6 tonnes ! La vitesse de pointe est donnée pour 210 km/h.

La seconde version 43 4MATIC+ développe 460 kW ( 626 ch ), et même 505 kW ( 687 ch ) avec le Pack DYNAMIC PLUS AMG.

Cette version la plus puissante n’a besoin que de 3,5 s pour le 0 à 100 km/h, et peut atteindre les 240 km/h.

Le programme est donc complet pour le cinquième SUV électrique Mercedes, une parfaite déclinaison de la réussie EQE.

