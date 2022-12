Le Citroën Concept Char inspiré de la 2CV dans le prochain Asterix !

Surprise sympathique pour le nouveau film Astérix et Obélix : l’empire du milieu, un concept char signé Citroën ! Cette collaboration entre Citroën et les producteurs Pathé, Trésor Films et les Editions Albert René donnent naissance à un véhicule aux allures mythiques, puisqu’il s’inspire de la 2CV.

Impossible en effet de ne reconnaitre la silhouette de la 2CV, reconvertie en char moyen-âgeux.

Le délai aura été très court pour les équipes de style de Citroën : seulement 3 mois des premières esquisses jusqu’à la fabrication du prototype. Même si ce concept char est forcément rudimentaire, les détails sont soignés et sympathiques : regardez par exemple les roues fabriquées avec des boucliers recyclés, qui mettent en avant les chevrons Citroën. Ils sont également présent sur le coffre arrière, voir photo plus bas. Même le toit ouvrant en toile n’a pas été oublié ! Ajoutons encore les suspensions en panses de sangliers, et les phares inspirés des casques gaulois, actionnés par des lucioles dopées à la potion magique !

Le concept char Citroën dans le film Astérix et Obélix : l’empire du milieu

On retrouvera ce véhicule dès les débuts du film, puisqu’il sera livré à Astérix par Cétautomatix pour le voyage prévu en Chine. De quoi rappeler la Croisière Jaune Citroën qui se déroula du 4 avril 1931 au 12 février 1932, reliant Beyrouth à Pékin !

Un clin d’oeil sera également fait au film publicitaire Citroën réalisé sur la muraille de Chine, avec une publicité qui vante les mérites de ce char fabriqué en Gaulle. Cette pub sera placée à la frontière chinoise, et l’armée de Jules César passera devant….

Pas de spoil supplémentaire, promis !

Citroën a également fourni une dizaine de voitures électriques sur le tournage du film, qui ne seront évidemment pas visibles dans le long-métrage.

Rendez-vous le 1er février 2023 en salles pour découvrir le prochain Astérix et ce fabuleux concept char !

Concept Char Citroën

